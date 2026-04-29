ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 26.04.2026
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Riccardo Asselti (1); Claudio Ferrante (1)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI: Luca Spagnolo (dir. fino al 07/05/26)
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Luca Liso (1)
NOVOLI:
POLIMNIA:
S. MASSAFRA: Sandro Corbascio (dir., fino al 07/05/26)
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Marco Caputo (1)
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Gioele Moretti (1)
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO: Aliou Badara Kidiera (1)
COPERTINO: Alessandro Bruno (1); Davide Ciccarese (1)
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO: Cristiano De Carlo (1)
MANDURIA: Simone Passaseo (1)
MESAGNE: Michel Gningue (1)
OSTUNI: Ammenda di 150 euro
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA: Federico Malacari (all., fino al 07/05/26)
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: