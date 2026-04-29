SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 26.04.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 33
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Giuseppe Montaperto (1)
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA: Ammenda di 500 euro Vitangelo Cicimarra (dir., 1); Michele Greco (dir., 1)
F. ANDRIA: Ammenda di 200 euro; Christian Barberini (3); Andrea Orlandi (1)
F. PUTEOLANA (NOLA): Alessandro Rossi (5)
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA: Jacopo Russo (1)
HERACLEA:
MANFREDONIA: Ammenda di 800 euro; Danjel Babaj (3); Michele Spinelli (1); Lamin Jallow (1)
MARTINA: Roberto De Angelis Durante (1)
NARDÒ: Michele Margagliotti (dir., 1); Fabio De Sanzo (all.. 1); Giuseppe Donato (all., 1)
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Ammenda di 300 euro
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: