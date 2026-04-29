PROMOZIONE/B – Trepuzzi, una “leggerezza” da tre punti: vittoria a tavolino pro Arboris Belli

Una “leggerezza” che costa tre punti al Trepuzzi. Il Giudice sportivo ha infatti accolto il ricorso presentato dall’ASD Arboris Belli 1979 in merito alla gara disputata lo scorso 12 aprile 2026, ribaltando il verdetto del campo (aveva vinto 1-0 il Trepuzzi con gol di De Marco).

Al centro della contesa la posizione del calciatore numero 9 del San Pietro, Kallo Aly (classe 2008). Secondo quanto eccepito dalla società ospite, e successivamente confermato dalle verifiche ufficiali, l’atleta sarebbe sceso in campo in posizione irregolare, poiché non risultava regolarmente tesserato per la società.

Il Giudice ha deliberato, pertanto, la sconfitta a tavolino per 0-3 a carico del Trepuzzi e a favore dell’Arboris Belli che adesso sale a 35 punti agganciando il Locorotondo e scavalcando la Virtus Matino. il Trepuzzi, insieme al Bagnolo, era già matematicamente retrocesso in Prima Categoria.