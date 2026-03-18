Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 15.03.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 15 marzo 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA: Alex Odone (1 – Coppa Puglia); Moussa Conde (1 – Coppa Puglia)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA: Pietro Lomartire (1)
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO: Samuele Menga (1)
POL. NOCI: Michele Portoghese (dir., fino al 19.04.26); Walter Sportelli (1)
REAL MOTTOLA: Giuseppe Gidiuli (all., fino al 31.03.26 – Coppa Puglia); Sekou Camara (1 – Coppa Puglia); Luca Dettoli (1 – Coppa Puglia); Nicolò D’Elia (1 – Coppa Puglia); Marco Vantaggiato (1 – Coppa Puglia)
RS CRISPIANO:
S. VITO: Filippo Marino (1 – Coppa Puglia)
SOCCER T. FASANO:
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO: Pietro L. Cofano (1)
RUFFANO: Luigi Preite (1 – Coppa Puglia)
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Giamatteo Miccoli (1); Francesco De Paola (dir., fino al 26.03.26 – Coppa Puglia)
SUPERSANO: Lobota Reagan Mboliasa (1); Andrea Tarsilla (1)
V. SAN PANCRAZIO: Ammenda di 100 euro
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE: Giuseppe Velardi (dir., fino al 19.05.26); Domenico Greco (dir., fino al 31.03.26); Marco Schiavone (5); Michele Donnaloia (1); Giovanni De Carolis (1)
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Denis Plitko (4)
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
Gara Pro Gioia-La Bari Sportiva (1-1 sul campo): preannuncio di ricorso de La Bari Sportiva, risultato sub iudice
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Francesco Cassano (1); Antonio Abatemattei (1)
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Simone De Pascalis (1)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: Salvatore Lo Bello (dir., fino al 19.07.26); Lorenzo Tondo (1)
Gara San Giorgio-Soleto (gara rinviata per campo danneggiato): preannuncio di ricorso del Soleto, evento sub iudice