PODISTICA – Njie e De Luca re e regina della “21 km tra Storia e Natura” di Acaya

Oltre mille podisti hanno animato ad Acaya la terza edizione della “21km tra Storia e Natura”, un evento che ha saputo coniugare sport e paesaggio grazie ai tre differenti percorsi allestiti dalla Asd Gpdm del presidente Simone Lucia. Nella prova regina, la mezza maratona nazionale di 21,097 km, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Nfamara Njie (Atletica Casone Noceto) e Agnese De Luca (Asd Cursores).

Njie ha dominato la scena con una prova di altissimo livello, fermando il cronometro a 1:06:29 dopo la partenza scattata alle ore 9 da Largo Castello ad Acaya. Il percorso ha toccato le località di Strudà, Vanze e Acquarica di Lecce. Alle spalle del vincitore si è piazzato Yahya Kadiri (Carmax Camaldolese), autore del proprio primato personale in 1:06:34, seguito dal compagno di scuderia Ali Akinou (1:09:13). Tra le donne, Agnese De Luca ha sbaragliato la concorrenza chiudendo in 1:29:26; completano il podio femminile Silvia Palano (Amici Fontana Romano Triggiano) e Pamela Greco (Saracenatletica).

Parallelamente, si è disputata la 12,5 km nazionale competitiva, che ha visto le affermazioni di Giammarco Buttazzo (Buttazzo Runners) in 42:20 e di Luana Boellis (Podistica Magliese) in 50:51. La manifestazione, valida anche come 13° Trofeo Cavaliere Gaetano Quarta, ha incluso la Family Run Acaya, una camminata non competitiva di 7,5 km dedicata ai neofiti e alle famiglie.