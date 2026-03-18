ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 15.03.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 15 marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Francesco De Vito (1)
A. TOMA MAGLIE: Ammenda di 200 euro; Lorenzo Castellaneta (2)
BISCEGLIE: Cristian Ciurlo (1)
BITONTO: Ammenda di 300 euro; Marco Milella (1)
BRILLA CAMPI: Alberigo De Gaetani (1)
BRINDISI:
CANOSA: Matteo De Gol (1)
FOGGIA INCEDIT
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Luigi Gabriele (1)
NOVOLI: Ammenda di 150 euro; Gabriel Tarantino (1); Giulio Carrozzo (1)
POLIMNIA: Pasquale Rapio (1); Antonio Marasciulo (1)
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
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PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Leonardo Iaia (1); Graziano Turnone (1)
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO: Stefano Zecca (all., fino al 26/03/26); Samuel De Luca (2)
MANDURIA: Tiziano Prinari (1); Carlo Zizzi (1)
MESAGNE:
OSTUNI: Lucas A. Zolezzi (1)
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO: Andrea Messina (all., fino al 26/03/26); Luigi Nitti (1)
SAVA: Daniele Fabiano (1)
SQUINZANO: Ammenda di 300 euro
TERRE ACAYA-ROCA: Ammenda di 400 euro; Leonardo Montagnolo (4); Jeremias Raffin (1); Mattia Rutigliano (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Ammenda di 600 euro; Cesare Natali (dir., fino al 19/07/26: “Al termine della gara, soggetti non identificati ma riconducibili alla società, tenevano condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara, irridendo l’arbitro e invitando i suddetti soggetti a ritrarlo in foto con l’arbitro nel mentre gli poggiava per ben due volte il braccio sulla spalla. Mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio, provava a entrarvi ma veniva allontanato da uno degli estranei presenti. Nel mentre si allontanava, teneva altresì condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro (sanzione aggravata in quanto addetto al servizio d’ordine sostitutivo”); Simone Fasini (dir., fino al 19/05/26); Manuel Mazzotta (dir., fino al 19/05/26); Andrea Panico (dir., fino al 19/05/26)
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: Andrea Ciriolo (1)