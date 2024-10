Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 27.10.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 27 ottobre 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

CASTELLANA:

CEDAS AVIO BRINDISI:

CEGLIE: Renato Collocolo (1); Pietro D’urso (1 – Coppa Puglia); Kemo Bojang (1 – Coppa Puglia)

GIOVANI CRYOS:

GIOVENTÙ PALAGIANELLO: Gianluca Lillo (1); Giovanni Basile (1 – Coppa Puglia)

HELLAS LATERZA:

LATIANO: Gabriel Lamendola (1 – Coppa Puglia)

NOICATTARO:

OSTUNI CALCIO 24: Tomas Fernandez Fazzaro (1 – Coppa Puglia)

POLISPORTIVA NOCI: Michele Portoghese (dir., fino al 14-11-24); Marco Coroforte (1)

REAL MOTTOLA:

RINASCITA RUTIGLIANESE:

S. VITO:

SOCCER TEAM FASANO: Gianclaudio Semeraro (dir., fino al 30-11-24 – Coppa Puglia)

STATTE: Mattia Coli (2)

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA: Stefano Moretto (1 – Coppa Puglia)

CAROSINO:

CURSI:

DON BOSCO MANDURIA: Fabiano A. Cimino (1 – Coppa Puglia); Andres Vaschetto (1 – Coppa Puglia); Mirko Protopapa (1 – Coppa Puglia)

FOOTBALL TAVIANO: Maurizio Gatto (dir., fino al 14-11-24 – Coppa Puglia); Massimiliano Marino (dir., fino al 14-11-24 – Coppa Puglia); Fernando Carrozza (1 – Coppa Puglia); Mattia Negro (1 – Coppa Puglia)

GALATONE CALCIO:

GIALLOROSSI ARADEO: Ammenda di 200 euro; Giovanni Potenza (4); Angelo Samueli (1); Manuel Campanella (1 – Coppa Puglia)

NUOVA AVETRANA:

POLISPORTIVA BAGNOLO:

POL. GALATONE:

RUFFANO: Matteo P. De Marinis (1)

SQUINZANO: Gabriele Greco (2)

VASTE POGGIARDO 91:

VIRTUS SAN PANCRAZIO:

—

SECONDA CATEGORIA/B

ARCOBALENO TRIGGIANO:

ATLETICO PEZZE:

AVANTI ALTAMURA: Angelo Nicoletti (2)

BITETTO: Francesco Sacchetti (1 – Coppa Puglia)

CITTÀ DI AVETRANA: Davide Cazzolla (1); Leonardo Chiego Moscogiuri (1); Tommaso Dippolito (dir., fino al 07-11-24 – Coppa Puglia)

DIMATEAM:

KIDS CLUB CONVERSANO: Bledar Difino (ass. arb., fino al 30-11-24)

NEW TEAM CELLAMARE: Alessio Amoruso (4); Andrea S. Manduca (4)

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA:

REAL SANNICANDRO:

SAN GIORGIO: Pietro Carriero (all., fino al 07-11-24 – Coppa Puglia); Francesco Urso (1 – Coppa Puglia)

TAF CEGLIE MESSAPICA:

VIRTUS CALCIO MESAGNE: Lorenzo Passalacqua (all., fino al 07-11-24); Arcangelo Di Coste (2); Christian L. Maggio (2)

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ATLETICO CARMIANO MAGLIANO: Matteo Napoli (1)

CITTÀ DI POGGIARDO: Simone Orlando (1 – Coppa Puglia); Antonio De Pascalis (1 – Coppa Puglia); Lorenzo Scalia (1 – Coppa Puglia)

C. SOLETO: Ammenda di 150 euro (Coppa Puglia)

GIOVENTÙ CALCIO MURO:

KALE POLIS GALLIPOLI: Elia Gabrieli (1)

PRESICCE ACQUARICA:

REAL CELLINO: Gianluigi Greco (1 – Coppa Puglia)

REAL NEVIANO:

SAN DONACI:

SOCCER DREAM PARABITA:

SOCCER GREEN SURBO: Riccardo Petrelli (1)

SPONGANO:

SUPERSANO:

VALESIO SPORT TORCHIAROLO: Mirko Crispino (1 – Coppa Puglia)