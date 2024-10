LECCE – Primavera, esordio ok in Coppa Italia: cinque reti alla Salernitana

Esordio con goleada in Coppa Italia Primavera per il Lecce che travolge la Salernitana per 5-0 e si apprestano ad affrontare il Venezia, sempre in casa, il prossimo 4 dicembre per i sedicesimi di finale.

A San Pietro in Lama non c’è mai stata partita sin dai primissimi minuti: Lecce in gol al 2′ con Kodor e squadre al riposo sull’1-0. Nella ripresa al 52′ raddoppio giallorosso con Winkelmann, tris di Gorter al 61′. Nei minuti finali, quarta rete all’80’, ancora con Winkelmann e doppietta anche per Kodor che all’88’ segna il 5-0 finale.

Prossimo appuntamento in campionato: Lecce-Sassuolo, squadra campione d’Italia in carica, domenica alle ore 11.