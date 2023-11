Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 19.11.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 19 novembre 2023 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

GIOVANI CRYOS: Nicola Raffo (all. fino al 14.12.23); Jason Carrozzo (2); Cosimo Pompamea (2); Ciro Petrosino (1, Coppa Puglia)

H. LATERZA: Vincenzo Stano (1)

LATIANO: Francesco Modesto (3)

R. PUTIGNANO: Walter Sportelli (1)

R. RUTIGLIANESE: Nicola A. Acella (1, Coppa Puglia)

REAL MOTTOLA: Pasquale Scarano (dir., fino al 30.11.23); Cosimo Carbone (1); Pierfrancesco Lavarra (1); Antonio De Vincenzo (1)

RS CRISPIANO: Francesco Nasole (1, Coppa Puglia)

S. VITO: Ablie Bojang (1, Coppa Puglia)

SOCC. T. FASANO: Paolo Sibilio (2)

STATTE: Mattia Maggiore (1)

VILLA CASTELLI: Stefano Amaddio (1)

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA: Osvaldo Chiffi (1); Pierpaolo Desiderato (1)

CURSI: Luca Matere (1, Coppa Puglia)

DB MANDURIA: Carlo De Nisi (1, Coppa Puglia)

G. ARADEO: Ammenda di 50 euro

P. BAGNOLO: Ammenda di 50 euro; Francesco Nicolardi (dir., fino al 21.12.23); Francesco Afrune (2); Lorenzo De Vito (1); Gabriele Pascali (1, Coppa Puglia)

SAVA: Samuel Maggio (1)

V. SAN PANCRAZIO: Cataldo Spagnolo (dir., fino al 21.12.23); Antonio Eleni (1, Coppa Puglia)

VERNOLE: Mamadou L. Diouf (1, Coppa Puglia)

ZOLLINO: Giorgio Rizzo (1, Coppa Puglia); Vincenzo Verri (1, Coppa Puglia)

—

SECONDA CATEGORIA B

ATL. PEZZE: Antonio Lacirignola (1)

ESP. MONOPOLI: Michelangelo Nitti (1); Vincenzo Pirchio (1)

PRO GIOIA: Lorenzo Battaglia (all. fino al 07.12.23)

SAN GIORGIO: Cosimo Quercia (1)

VC MESAGNE: Mauro Livieri (2); Antonio Morieri (2+1); Gabriele Bianchetto (1); Christian Saponaro (1)

SECONDA CATEGORIA C

CD POGGIARDO: Luca Martella (1, Coppa Puglia)

GC MURO: Ammenda di 100+100 euro

KP GALLIPOLI: Ammenda di 300 euro; Aniello Gallo (dir., fino al 23.03.24); Adamo Tricarico (all., fino al 23.02.24); Giuseppe Schirosi (5); Luigi Spedicato (3) *

PRESICCE ACQUARICA: Matteo Gelsomino (1); Davide Bortone (1, Coppa Puglia)

R. NEVIANO: Antonio Mariano (5)

SALENTO SOCC. A.: Fabrizio Caracciolo (dir., fino al 23.12.23); Gianmarco Pellegrino (2); Andrea Guido (1)

SAN DONACI: Antonio Greco (5)

SG SURBO: Andrea Erroi (1)

SQUINZANO: Ammenda di 150 euro

VASTE POGGIARDO 91: Rosario Casciaro (2)

* “GARA DEL 19/11/2023 KALE POLIS GALLIPOLI – GIOVENTU CALCIO MURO

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato

– che al 45º minuto del secondo tempo, a seguito di un calcio di punizione comminato dal direttore di gara, il calciatore n. 6 Spedicato Luigi (ASD KALE POLIS GALLIPOLI) colpiva con un pugno al volto un avversario, provocandogli dolore;

– che a seguito di tale evento, si generava una rissa tra i tesserati di entrambe le squadre e, nel corso della stessa, il sig. Tricarico Adamo (allenatore in seconda ASD KALE POLIS GALLIPOLI) aprendo un cancello della recinzione, favoriva l’ingresso sul terreno di giuoco di due soggetti non presenti in distinta, ma chiaramente riconducibilialla società ASD KALE POLIS GALLIPOLI, in quanto indossavano indumentialla stessa riferibili;

– che entrambi i soggetti estranei entrati sul terreno di giuoco, partecipavano attivamente alla rissa mediante minacce e tentativi di aggressione;

– che uno dei sopra indicati invasori di campo, successivamente identificato nel sig. Gallo Aniello (ASD KALE POLIS GALLIPOLI), afferrava il direttore di gara dalla divisa, strattonandolo violentemente proferendogli frasi gravemente ingiuriose e minacciose, desistendo dal proprio atteggiamento unicamente grazie all’intervento di alcuni calciatori;

– che al 47º minuto del secondo tempo il calciatore n. 10 Schirosi Giuseppe (ASD KALE POLIS GALLIPOLI), si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso proferendogli frasi ingiuriose ed irriguardose. Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, lo stesso calciatore tentava nuovamente di aggredire l’arbitro, non riuscendovi grazie all’intervento di altri calciatori;

– che, una volta terminata la gara, i cancelli venivano nuovamente aperti dal sig. Tricarico Adamo (allenatore in seconda ASD KALE POLIS GALLIPOLI), facendo sì che entrassero sul terreno di giuoco persone estranee, tra le quali figurava nuovamente il sig. Gallo Aniello (ASD KALE POLIS GALLIPOLI);

– che, mentre il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi, isignori Tricarico Adamo (allenatore in seconda KALE POLIS) e Gallo Aniello (ASD KALE POLIS GALLIPOLI), accerchiavano con fare minaccioso l’arbitro, proferendogli frasi ingiuriose e minacciose, estendendo tale condotta anche nei confronti dell’osservatore arbitrale;

– che, solamente grazie all’intervento dei Carabinieri, la situazione è stata normalizzata e il direttore di gara ha potuto abbandonare l’impianto sportivo senza conseguenze;

CONSIDERATO

altresì

– che il sig. Gallo Aniello (ASD KALE POLIS GALLIPOLI) non poteva accedere al terreno di giuoco poiché in costanza di inibizione fino al26/11/2023.

Tanto rilevato e considerato

DELIBERA

– di comminare a carico della società ASD KALE POLIS GALLIPOLI l’ammenda di € 300,00 per la presenza di persone estranee sul terreno di giuoco e per la rissa alla quale hanno preso parte i propri tesserati;

– di comminare alla società ASD GIOVENTU’ CALCIO MURO l’ammenda di € 100,00 per la rissa alla quale hanno preso parte i propri tesserati;

– di comminare al calciatore n. 6 Spedicato Luigi (ASD KALE POLIS GALLIPOLI), la squalifica per n. 3 giornate;

– di comminare al calciatore n. 10 Schirosi Giuseppe (ASD KALE POLIS GALLIPOLI), la squalifica per n. 5 giornate;

– di inibire il sig. Tricarico Adamo (ASD KALE POLIS GALLIPOLI) fino al 23/02/2024;

– di prolungare l’inibizione nei confronti del sig. Gallo Aniello (ASDKALE POLIS GALLIPOLI) fino al 23/03/2024″.