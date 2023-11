MANDURIA – Rinforzo di peso e di classe in attacco: arriva Cristiano Ancora

Rinforzo di peso e di classe per il Manduria che ieri sera ha ufficializzato l’arrivo di Cristiano Ancora, in uscita dal Martina. Il bomber firmerà e terrà la prima conferenza stampa nella giornata di domani.

“Dopo quattro anni – scrive Ancora – il percorso professionale col Martina s’interrompe. È la soluzione più giusta per me. Quattro anni fa ho sposato la causa Martina e non potevo fare la scelta migliore. Ho indossato 125 volte la stessa maglia con la fascia di capitano, non è una cosa che capita a tutti. Mi sono innamorato di questa città, oggi sìinterrompe il rapporto professionale, ma non quello affettivo. È indissolubile. Vado a Manduria per una nuova sfida in una società con grandissime ambizioni, non ho mai avuto paura di mettermi in discussione e lo farò anche questa volta. Ringrazio tutti per la fiducia che mi stanno dando”.