Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare dell’11.02.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare dell’11 febbraio 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

A. FRAGAGNANO: Donato Ligorio (1)

ATL. MARTINA: Massimiliano Maggi (1+1)

CASTELLANA:

GIOVANI CRYOS: Cristian Guarino (1)

H. LATERZA: Una gara da giocare a porte chiuse*; Sebastiano Bongermino (dir., fino al 29/02/24); Arcangelo Perrone (1)

LATIANO: Ammenda di 100 euro

P. NOCI:

R. PUTIGNANO:

R. RUTIGLIANESE:

REAL MOTTOLA: Ammenda di 50 euro

RS CRISPIANO: Fabio Paciulli (1)

S. VITO:

SOCC. T. FASANO:

STATTE: Ammenda di 100 euro; Carmelo Ricci (dir., fino al 15/05/24); Mattia J. Mattiacci (all., fino al 15/03/24); Mattia Coli (2); Mattia Conte (2); Mirko De Furia (1)

VILLA CASTELLI: Ammenda di 50 euro; Francesco Mascia (ass. arb., fino al 15/04/24); Marco Liuzzi (4); Ciro Nisi (1)

* “Dal referto arbitrale è emerso che durante il corso della gara H. Laterza-Atletico Martina alcuni soggetti della tifoseria ospitante si rendevano responsabili di insulti di tipo discriminatorio all’indirizzo di un calciatore della società Atletico Martina; sanzione con effetto immediato”

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA:

CURSI: Ammenda di 400 euro; Andrea Toma (dir., fino al 15/03/24); Andrea Mele (2); Claudio Zaminga (1)

DB MANDURIA: Ammenda di 100 euro; Cataldo Capuzzimati (dir., fino al 15/03/24); Simone Mero (2)

F. TAVIANO:

G. ARADEO:

MELPIGNANO: Vincenzo Provenzano (2)

N. AVETRANA: Pasquale Monopoli (2)

P. BAGNOLO: Marcello Donno (1); Gabriele Campa (1)

RUFFANO: Ammenda di 150 euro

SAVA:

V. LECCE: Ammenda di 150 euro; Mattia Antonucci (4); Gianmarco Costantini (4)

V. SAN PANCRAZIO: Cosimo Nunzella (1)

VERNOLE:

ZOLLINO: Ammenda di 500 euro; Damiano O. Cagnazzo (dir., fino al 15/04/24); Mattia De Donatis (4); Davide Chiriatti (6); Samuel Ture (1)

—

SECONDA CATEGORIA B

ARC. TRIGGIANO: Giovanni Laterza (4); Pasquale Cicinelli (1); Pasquale Toritto (1)

ATL. PALAGIANO: Ammenda di 100 euro

ATL. PEZZE:

BITETTO: Carmine Costanzo (1)

CAROSINO:

DIMATEAM:

ESP. MONOPOLI: Raffaele Selicato (1)

G. PALAGIANELLO: Ammenda di 100 euro

GRUMESE:

KC CONVERSANO:

NT CELLAMARE: Antonio Bottalico (1)

PRO GIOIA: Giuseppe Iacobellis (1)

SAN GIORGIO: Raffaele Marangiolo (1)

TAF CEGLIE:

VC MESAGNE:

Gara San Giorgio-Esperia Monopoli: trasmissione degli atti relativi alla gara in oggetto alla procura federale per le indagini di propria competenza in ordine a quanto riferito dall’osservatore arbitrale al direttore di gara al termine dell’incontro

SECONDA CATEGORIA C

CD POGGIARDO: Antonio De Pascalis (1)

GC MURO:

KP GALLIPOLI: Luigi Spedicato (1)

PRESICCE ACQUARICA: Andrea Scorrano (1)

R. NEVIANO: Jacopo RIzzello (2); Mattia Cuppone (2)

SALENTO SOCCER A.: Lorenzo Alessandrelli (1)

SAN DONACI: Alessio Conoci (1)

SD PARABITA:

SG SURBO:

SOLETO: Lorenzo Zollino (3)

SQUINZANO: Luigi Vecchio (1)

TRICASE ASD: Vito Ponzetta (2)

VASTE POGGIARDO 91:

VS TORCHIAROLO: Alessio Patera (1); Mirko Tommasi (1)