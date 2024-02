ECCELLENZA – Coppa Italia Dilettanti, esordio con pareggio per il Manduria con la Sarnese

Si apre con un pareggio esterno l’avventura del Manduria nella 57esima edizione della Coppa Italia Dilettanti, riservata alle squadre vincitrici della Coppa Italia Eccellenza regionale. Uno a uno tra i biancoverdi e la Sarnese, siglato dal gol di Quarta per i messapici, alla mezzora del primo tempo, e pareggiato dall’attaccante dei campani Yeboah al quinto della ripresa. La squadra di Andrea Salvadore, nel prossimo turno, riposerà. Il secondo e ultimo match del girone G si giocherà mercoledì 28 febbraio al “Dimitri” contro i lucani della Santarcangiolese, che, mercoledì prossimo, ospiteranno la Sarnese.

LA CRONACA (US Manduria Calcio) – Mister Salvadore rimodula la squadra con il 4-3-3 con Quarta e Salatino a supporto di Ancora, ad agire da falso nove. In mediana Ungredda, Castro e Ristovski, con Maroto nelle vesti di terzino. Partono forte i padroni di casa, subito vicini al gol al 2’: il tentativo offensivo della Sarnese si stampa sulla traversa. Al 5’ punizione a due in area per gli uomini di Farina, la conclusione si infrange sulla barriera messapica. Il Manduria soffre nel primo quarto di gara, poi ci prova al minuto 18 con Ancora su calcio piazzato e nuovamente con Salatino al 28’, con un tiro da fuori area. A sbloccarla sono proprio i biancoverdi alla mezz’ora, grazie a un inserimento di Quarta, servito perfettamente da Cicerello dall’out destro. È 0-1 a fine primo tempo.

Nella ripresa parte con un buon piglio il Manduria, al 3’ ci prova subito Ancora con una punizione da distanza ravvicinata, sfera di poco fuori. Al 5’ però è la Sarnese a ripristinare la parità con la rete di Yeboah. Mister Salvadore al quarto d’ora del secondo tempo inserisce Plecic per Ancora. E poi Salvemini per Quarta alla mezz’ora, cambiando due terzi del pacchetto offensivo. Il Manduria torna a bussare nella metà campo della Sarnese con un’iniziativa di Ristovski, il centrocampista serbo colpisce in pieno la traversa. Al “Felice Squitieri” di Sarno termina 1-1, il Manduria completerà il suo triangolare il 28 febbraio al “Dimitri” contro la Santarcangiolese. In caso di arrivo a pari punti conterà come primo criterio la differenza reti.

—

IL TABELLINO

Sarno (SA), stadio “F. Squitieri”

mercoledì 14.02.2024, ore 15

Coppa Italia Dilettanti 2023/24 – 1ª giornata gironi

SARNESE-MANDURIA 1-1

RETI: 30′ pt Quarta (M), 5′ st Yeboah (S)

SARNESE: Maiellaro, Caruso, Dentice, Ciampi, Cassandro, Cozzolino, De Sio, Logrieco, (31’ st Losasso), Pellecchia, Evacuo, Yeboah. A disp: Somma, Giordano, Lopetrone, Salerno, Corticchia, Siano, Padin, Carpentieri. All. Farina.

MANDURIA: Coletta, Cicerello, Bocchino, D’Aiello, Ungredda, (46’ st Rapio), Maroto, Castro, Ristovski, Quarta, (29’ st Salvemini), Ancora, (15’ st Plecic), Salatino (40’ st Lorusso). A disp: Salvadore D., Dorini, Nestola, Zecca, Aquaro. All. Salvadore A.

ARBITRO: Alban Zadrima di Pistoia.

NOTE: Ammoniti Cassandro (S), Salvadore A. (M), Dentice (S). Recupero: 1′ pt, 5′ st.