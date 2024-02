LECCE – Banda in dubbio per Torino, Brancolini sotto i ferri. Novità a centrocampo?

in foto: Banda, in dubbio per Torinocopyright: Coribello/SalentoSport

Anche oggi Lameck Banda si è allenato a parte e, a 48 ore da Torino-Lecce, il suo impiego appare in forte dubbio. Lo zambiano ha accusato una contusione al ginocchio durante il primo tempo di Bologna-Lecce e solo domani, nella conferenza stampa pre-partita di mister Roberto D’Aversa, si saprà se sarà o meno tra i convocati.

Stamani il Lecce si è allenato all’Acaya col solo Banda a svolgere lavoro differenziato. Per Federico Brancolini, che, nelle scorse ore si è infortunato al ginocchio, è alle porte un’operazione chirurgica che dovrebbe essere programmata per lunedì prossimo. In panchina, come vice Falcone, è pronto il finlandese Jesper Samooja, ex Primavera e spesso portato in distinta da D’Aversa come terzo dietro allo sfortunato portiere ex Fiorentina. C’è da sottolineare che Samooja viene da un lungo periodo senza partite ufficiali, avendone giocate solo 14 nel campionato Primavera 2021/22.

A Torino ritornerà sulla corsia destra difensiva Valentin Gendrey, che ha scontato la squalifica e rileverà Lorenzo Venuti. Potrebbero esserci novità a centrocampo, con l’impiego di Blin dal primo minuto accanto a Ramadani e a Kaba, con Gonzalez e Oudin pronti a subentrare. Qualora Banda non ce la facesse, D’Aversa dovrebbe puntare su Sansone a sinistra e su Almqvist a destra, con Krstovic punta centrale e Piccoli da utilizzare, come spesso succede, a gara iniziata.

Nel Toro mancherà capitan Ricardo Rodriguez per infortunio muscolare, oltre allo squalificato Tameze. All’andata, lo scorso 28 ottobre, decise un gol del granata Buongiorno. Arbitrerà Ayroldi di Molfetta. I precedenti ci dicono che, su 15 incontri giocati all’ombra della Mole di Antonello, il Lecce ha vinto soltanto due volte: il 9 gennaio 2000, 1-2 con doppietta di Lucarelli, e il 16 settembre 2019, stesso punteggio, con reti leccesi di Farias e Mancosu.