Eccellenza/B (Ostuni estromesso), Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 11.02.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare dell’11 febbraio 2024 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI: Giuseppe Scattarelli (1)

ATL. RACALE:

BRILLA CAMPI:

GINOSA:

MANDURIA: Adrian Castro (1)

MESAGNE: Francesco Tamborrino (2); Gonzalo E. Cerrato (1)

NOVOLI:

OSTUNI: Sconfitta a tavolino (3-0 pro Otranto) per mancata presentazione in campo; 2.000 euro di ammenda per ritiro dal campionato

OTRANTO:

S. MASSAFRA:

SAN PIETRO VERNOTICO: Sconfitta a tavolino (3-0 pro Mesagne)*

UGENTO:

V. MATINO:

* Gara S. Pietro Vernotico-Mesagne del 10/12/23 (poi proseguita il 21/01/23, terminata 2-1 sul campo): sconfitta a tavolino per il San Pietro Vernotico, accolto il ricorso del Mesagne avverso le posizioni irregolari dei calciatori del San Pietro Logbo Koffi, Sene Mor e Michael Petracca.

La nuova classifica:

Ugento 38

Manduria 34

V. Matino 32

Atl. Racale 32

S. Massafra 30

Ginosa 28

Brilla Campi 27

Arboris Belli 25

Novoli 24

A. Toma Maglie 16

Mesagne 13

Otranto 10

Sp Vernotico 9

Manduria, S. Pietro Vernotico, Mesagne, S. Massafra, Ugento e Otranto hanno riposato

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE: Ammenda di 50 euro; Aldo Parisi (1)

COPERTINO:

GALATINA: Andre Gurau (1, Coppa Italia); Stefano Pino (1, Coppa Italia); Dino Marino (1, Coppa Italia); Diego Manisi (1, Coppa Italia)

GROTTAGLIE:

LEVERANO: Massimiliano Pinto (1)

P. GALATONE:

R. CAROVIGNO:

RINASCITA REFUGEES: Papa Salla Sarr (1, Coppa Italia)

TALSANO: Ivan Lecce (2)

TAURISANO: Daniele Alessandrì (1)

V. LOCOROTONDO:

VEGLIE: Marco Malerba (1)