PRIMA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno

Cambia ancora, per mano del Giudice sportivo, la classifica del girone B di Prima Categoria. In merito alla gara Don Bosco Manduria-Atletico Martina del 19 gennaio (finita 3-0), il Giudice sportivo ha rilevato un’irregolarità nello schieramento degli under per la squadra di casa. Ecco cosa scrive: “rilevato: – che il comunicato ufficiale num. 3, pubblicato…