PRIMA CATEGORIA/C – Recupero, il Soleto passa a Brindisi: la nuova classifica

Il Soleto passa per 3-2 a Brindisi sul campo della Cedas Avio nel recupero della tredicesima giornata del girone C di Prima Categoria, giocato ieri pomeriggio. Dopo essere andato in doppio vantaggio grazie alle reti di Giacomo Dettù (32′) e Pascali (35′), la formazione ospite ha dovuto subire il ritorno della Cedas che, in due minuti, con le reti di Maggio (65′) e Manta (67′), ha ristabilito la parità. Il gol decisivo, poi, per il Soleto, è giunto a una decina di minuti dalla fine, con la firma di Melissano. La gara era prevista per il 15 dicembre scorso ma fu posticipata per via dell’evacuazione del capoluogo brindisino per permettere le operazioni di disinnesco di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale.

Questa è la nuova classifica:

CLASSIFICA

Seclì 33

Leverano 32

Melendugno 30

Salve 28

Tricase 24

Capo Di Leuca 19

Galatina 18

Cedas Avio Brindisi 14

Zollino 14

Soleto 13

Virtus Lecce 13

Monteroni 11

Atletico Veglie 10

Copertino 10

Latiano 4

Poggiardo escluso

Hanno riposato: Copertino, Leverano, Salve, Soleto, Tricase, Monteroni, Seclì, Capo di Leuca, Zollino, Cedas Avio BR, Latiano, Virtus Lecce, Galatina, Melendugno.

Deve ancora riposare: Atl. Veglie.

NOTE: Poggiardo escluso il 14/11/2019.

PROSSIMO TURNO

15ª GIORNATA

(domenica 5 gennaio 2020, ore 14.30)

Tricase-Capo di Leuca

Cedas Avio Brindisi-Monteroni

Melendugno-Salve

Latiano-Zollino

Leverano-Copertino

Galatina-Seclì

Virtus Lecce-Soleto

RIPOSA: Atl. Veglie