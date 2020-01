PRIMA CATEGORIA/C – Il Melendugno rimette la freccia. Atletico Veglie Mesagne e Copertino, punti d’oro per la salvezza: il punto dopo la 18ª

Il Melendugno torna ad essere la regina del campionato di Prima Categoria, girone C. La squadra del direttore sportivo Margiotta vince contro il Monteroni grazie di un rigore di De Vito e balza in testa alla graduatoria grazie al pareggio del Leverano contro il Seclì. La squadra di Schito non riesce a superare gli uomini di Solidoro, frenando la sua corsa verso la promozione diretta.

Il Tricase coglie solo un pareggio a Brindisi e non approfitta del turno di riposo del Salve. Il Latiano, in dieci uomini dal decimo del secondo tempo, compie l’impresa della giornata beffando in trasferta il Galatina; per i brindisini seconda vittoria in campionato e ora la zona salvezza diretta dista solo sei punti, mentre per la squadra dei fratelli De Razza uno stop clamoroso che segna la disperata rincorsa verso i playoff.

Il Capo di Leuca, grazie a un gol di Massaro, liquida la Virtus Lecce, consolidando il settimo posto: per la squadra di Corvaglia, settima sconfitta consecutiva e penultimo posto in classifica. L’Atletico Veglie/Mesagne e il Copertino vincono gli scontri salvezza contro Zollino e Soleto e la zona rossa diventa incandescente, con otto squadre coinvolte per non disputare il playout salvezza.

Nella prossima giornata la capolista andrà a far visita al Capo di Leuca, campo ostico per qualsiasi compagine, il Leverano di Schito in casa dello Zollino, punti pensanti in chiave playoff tra Seclì e Salve. Il Tricase potrebbe affondare le ultime speranze, di agganciare gli spareggi promozione, del Galatina. La giornata si chiude con tre scontri salvezza fondamentali per la classifica: il Cedas Avio Brindisi ospita la Virtus Lecce, il fanalino di coda Latiano vivrà il derby contro l’Atletico Veglie/Mesagne e il Monteroni quello con i cugini del Copertino.

A chiusura dell’articolo, facciamo un grossissimo in bocca al lupo ad Eros Stajano, calciatore del Galatina coinvolto in un brutto incidente nelle scorse ore e ricoverato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per tale motivo, la gara di Coppa Puglia tra i biancostellati e il Melendugno, in programma per giovedì 30, è stata posticipata al 6 febbraio. Con la speranza di avere buone notizie dai bollettini medici.