PRIMA CATEGORIA/C – Melendugno e Leverano fanno il vuoto: tutti i tabellini della 21ª giornata

Molfetta e Corato fanno bottino pieno, la Vigor Trani spreca tre gol di vantaggio e si fa rimontare dal Gallipoli (e da Ugento-Barletta in classifica). Ancora male l’Otranto, tre punti di speranza per la Deghi che risale in classifica. I tabellini della 23esima giornata MOLFETTA-ORTA NOVA 4-0 RETI: 15 pt Barrasso, 16 pt rig Legari,…