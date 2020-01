PRIMA CATEGORIA/C – Melendugno, la domenica perfetta: il punto dopo la 17ª giornata

Il Melendugno sfrutta il riposo forzato della capolista Leverano, vince sul campo del Soleto per due a zero e si porta a una sola lunghezza dalla vetta, ma gli uomini di mister Perrone recriminano per un gol annullato a Melissano e per la doppia espulsione dei fratelli Zollino. Il Seclì pareggia contro l’Atletico Veglie/Mesagne e continua il suo momento non positivo, fatto di un solo punto nelle ultime tre giornate. Il Salve cala il poker contro il Copertino portandosi a due sole lunghezze del terzo posto; per i rossoverdi quarta sconfitta consecutiva.

Il Tricase non brilla sul campo dell’ultima della classe, il Latiano, e racimola solo un pareggio; i brindisini devono sperare solo nei playout per la salvezza. Il Galatina vince il derby contro lo Zollino, la zona playoff dista solo sei punti. Il Capo di Leuca e il Cedas Avio Brindisi pareggiano, continuando il loro torneo senza infamia e senza lode. Il Monteroni vince lo scontro salvezza contro la Virtus Lecce, conquista la seconda vittoria consecutiva, mettendo un solco importante con il Latiano, fanalino di coda del torneo.

Nella prossima giornata il Leverano dei record, miglior attacco e difesa del torneo, ospiterà il Seclì, una sorta di eliminazione diretta per la vittoria finale. Il Melendugno riceverà un rinato Monteroni, il Tricase andrà a far visita all’ostico Cedas Avio Brindisi. Il Galatina dovrebbe avere vita facile contro il Latiano. Il Capo di Leuca e lo Zollino andranno a far visita, rispettivamente, a Virtus Lecce e Atletico Veglie/Mesagne, due squadre alla ricerca disperata di punti salvezza. La giornata si chiude con lo scontro salvezza tra Copertino e Soleto.