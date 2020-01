DEGHI – Colapietro: “Molfetta, massima attenzione, ma i ragazzi sapranno risollevarsi”

Dopo due sconfitte consecutive, la Deghi torna a muovere la classifica, ma lo fa centrando un pareggio nella trasferta di Vieste, che per come maturato lascia certamente l’amaro in bocca. La formazione guidata da mister Giuliatto era ormai ad un passo dalla conquista di un pesantissimo successo in chiave salvezza, ma il rigore di Colella giunto in pieno recupero, lascia la formazione orange invischiata nei bassi fondi della classifica. “Peccato. La vittoria è svanita quando ormai pregustavamo i tre punti – racconta il direttore operativo della Deghi Mattia Colapietro -, abbiamo affrontato una compagine che pratica un buon calcio, reduce da un paio di vittorie consecutive e in fiducia, una squadra cui manca qualche punto, che non a caso è anche in finale di Coppa Italia”

Dopo la sconfitta con l’Ugento, anche nella gara di Vieste il gol del pari è arrivato in pieno recupero, con la fortuna che in questo periodo non sembra essere dalla parte di Carrozza e compagni: “Non c’è tempo per recriminare – prosegue Colapietro -, dobbiamo continuare a impegnarci per invertire la rotta e uscire da una situazione di classifica, Che non ci appartiene visto la mole e la qualità di gioco prodotte. Torniamo a casa con l’idea di avere raccolto meno di quanto meritato ma anche con buone indicazioni, una fra tutte l’esordio di Mattia Coronese, autore dell’assist per il gol di Davide Difino“.

Nel prossimo impegno di campionato la Deghi ospiterà il Molfetta capolista, in una sfida fondamentale per entrambe le compagini: “Domenica affronteremo la battistrada del torneo, ragion per cui bisognerà alzare la soglia dell’attenzione e, sperando di recuperare qualche assente, l’obiettivo sarà quello di dare il massimo. I ragazzi – conclude – saranno capaci di risollevarsi in maniera definitiva”.