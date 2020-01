PRIMA CATEGORIA/C – Il Leverano riposa e il Melendugno ne approfitta: tutti i tabellini della 17ª giornata

Il Melendugno passa sul campo del Soleto e sfrutta a dovere il turno di riposo della capolista Leverano che, adesso, ha un solo punto di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice. S’inceppa il Seclì che si fa fermare in casa dall’Atletico Veglie Mesagne, mentre non ha grossi problemi il Salve a liquidare la pratica Copertino. Pari esterno per il Tricase sul campo del Latiano, ultimo in classifica. Colpo del Galatina a Zollino, vittoria all’inglese per il Monteroni contro la Virtus Lecce. Un punto a testa tra Capo di Leuca e Cedas Avio Brindisi.

I tabellini della diciassettesima giornata del girone C di Prima Categoria.

SOLETO-MELENDUGNO 0-2

RETI: 35 pt Zollino aut., 7 st De Vito

SOLETO: Consiglio, Zollino L., Avantaggiato, Galiotta, Catao, Pascali (Pulimeno), Aloisi, Dettù G. (Cuna), Dettù M., Zollino A., Melissano. All. Perrone.

MELENDUGNO: Corallo, Ingrosso, Mastria (Rosato), Murrone, De Giorgi, Toma (Pighin), De Luca (Colagiorgio), De Mitri, De Vito, Nocco, Taurino (Sciolti). D. acc. Margiotta.

ARBITRO: Lavenuta di Bari.

NOTE: espulsi Zollino A. e Zollino L.

SALVE-COPERTINO 4-0

RETI: 12 pt Chiffi, 21 pt Gravallotti, 3 st Rollo, 42 st Caputo

SALVE: Costantini, Crisafulli, D’Argento, Buttazzo, Albano, Fracella (Colella), Bruno (De Cicco), Romano (Melcarne), Poleti, Chiffi (Rollo PA), Gravallotti (Caputo). All. Rollo F.

COPERTINO: Strafella, Magliani (Spagnolo), De Matteis, Renis (Samueli), Fanizza, Russo (Liccardi), Ndiaje, Mello, Alemanno (Esposito), Frisenda, Petruzzella. All. Pagano.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

SECLÌ-ATL. VEGLIE MESAGNE 1-1

RETI: 40 pt Migali (S), 20 st Catalano (VM)

SECLÌ: Maccagnano, Maglio (Gallo), Rizzello, Migali (Fiore), Coppola, Greco, De Leo (Mangia), Tricarico, Cuppone, Andronico, Migali. All Solidoro.

ATL. VEGLIE MESAGNE: Bollardi, Spedicato, Guerrieri, Gallo, Zollino, Errico (Marini), Maci (Giannotta) De Luca (Tommasi), Rini (Aruta), Catalano, Diallo. All. Calabrese.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

NOTE: espulso Gallo per doppia ammonizione al 15 st.

LATIANO-TRICASE 2-2

RETI: 25 pt Mauramati (L), 43 pt Urso (T), 1 st D’Amico A. (T), 30 st Piumetto (L)

LATIANO: Bianco, Caldari, Carriero, Mauramati, Giardini, Rubino (Errico), Mero (Piumetto), Lamendola (Resta), Vendetta (Greco), Caliandro, Vecchio (Guastalla). All. Frusi.

TRICASE: Bibba, Malinconico (Perrone), Mingiano, Spagnolo, Rizzello (Coulibaly), Moretto, Preite, De Pietro, D’Amico A., Urso, Podo (D’Amico F.). All. Colagiorgio.

ARBITRO: Maselli di Bari.

ZOLLINO-GALATINA 2-3

RETI: 16 pt De Razza A. (G), 32 pt Migali (G), 18 st aut. Malerba (Z), 25 st Leanza (G), 35 st Nocco (Z)

ZOLLINO: Petrarca, Nocco, Luperto, Ture, Mariano (Monti), Costantini D., Zappia, Costantini R., Afrune (Aprile M.), Aprile A. (Campa), Tondi (Pensa). All. Russetti.

GALATINA: Margiotta, Leanza (Greco), Vincenti, Pascali (Piccinno), Montinaro, Malerba, Stajano (Patera), De Razza S., Gabrieli (Vantaggiato), De Razza A., Migali. All. Petrelli.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

NOTE: espulso al 47′ Costantini D.

CAPO DI LEUCA-CEDAS AVIO BR 1-1

RETI: 11 pt Lazzoi (CAB), 29 st D’Amato (CDL)

CAPO DI LEUCA: Gentile, Antonazzo, Francioso, Fino, Inguscio, Ferraro, Fersini (Pizzolante), Casto, Monteduro, D’Amato, Coppola (Massaro). all. De Giuseppe.

CEDAS AVIO BR: Russo, Pisani, Simmini, Manisco D., De Vincentis, Maggio, Manta (De Iaco), Perrino (Manisco M.); Errico, Lazzoi (Martines), Tedesco. All. Lotito.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

NOTE: espulso Inguscio.

MONTERONI-VIRTUS LECCE 2-0

RETI: 10 st Taurino, 27 st Ghazi A.

MONTERONI: Aprile, Quarta Mas., Madaro, Quarta G., Colonna (Bianchi), Antonazzo, Ghazi M. (Saracino); Ghazi A. (Mello), Taurino, Vadacca (Sgambati), Arnesano (Quarta Gab.). All. Manca.

VIRTUS LECCE: Marti, Costantini, Conte, Luperto, De Pascalis, Zecca, Montinaro (Baldeh), Antonucci (Salerno), De Gennaro, Guido (Morello), Sanseverino. All. Corvaglia.

ARBITRO: Saracino di Molfetta.

NOTE: espulso Conte.

(ha riposato Leverano)