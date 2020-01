PROMOZIONE/B – Poker Racale, blitz Matino. L’Ostuni perde il podio: tutti i tabellini della 19ª giornata

Nulla di nuovo in vetta alla classifica dopo la quarta giornata di ritorno del girone B di Promozione pugliese. Il Racale travolge il Maglie con un poker di reti, tra cui una doppietta del giovanissimo D’Errico, classe 2000. Tiene bene il Matino che supera il Veglie con la doppietta del solito Doukoure. Cade male l’Ostuni in casa, vinto da un Aradeo rivitalizzato dalla cura Tartaglia, e perde la terza piazza a vantaggio del Manduria che va sotto di due reti, poi ne confeziona cinque alla De Cagna. Perde colpi il Taurisano, beffato in casa dall’Avetrana, punti d’oro per Salento Football e Brilla Campi in chiave salvezza.

Tutti i tabellini della diciannovesima giornata:

ATLETICO RACALE-TOMA MAGLIE 4-0

RETI: 11 pt Valori, 29 pt e 1 st D’Errico, 8 st Rodrigues

ATLETICO RACALE: Passaseo, Macchia (41 st Schirosi), Romano, Valori (45 pt Presicce), Casalino, Greco (41 st Garofalo), Lopez, Torsello (31 st Barone), D’Errico (37 st Parlati), Tavey, Rodrigues. All. Sportillo.

TOMA MAGLIE: Potenza, Calogiuri, Frisullo, Magnolo, Cota (14 st Rollo), Patera (1 st Ponzo), Coquin, Nero (1 st Tagarelli), urato (14 st Fiorentino),Permeti, Khalil. All. Cuppone (Portaluri squal.).

ARBITRO: Fuggetti di Taranto.

VEGLIE-VIRTUS MATINO 1-2

RETI: 5 pt e 25 st Doukoure (VM), 38 st Martina (VE)

VEGLIE: Fina, Iaia (36 st Quarta), Zecca, Cezza, Carlino (43 st Pastore), De Blasi (33 st Mancini), Keita (23 st Lillo), Baba, Fanigliulo, Protopapa, Martina. All. Tondi.

VIRTUS MATINO: Giannaccari (33 st Leopizzi), Margagliotti, Tundo, Franco (33 st Kone), Cavalieri (43 st Sperti), Citto, Doukoure, Bringas, Venza, Manisi, D’Amicis. All. Branà.

ARBITRO Laraspata di Bari.

OSTUNI-ARADEO 1-3

RETI: 17 pt Capristo (O), 15 st rig. e 48 st Greco (A), 27 st Levanto (A)

OSTUNI: Convertini, Brescia, Angelini, Jarju (25 st Renna), Zizzi, Iaia, Salvi, Leggiero, Longo, Capristo, Marzio. All. Serio.

ARADEO: Bruno, Mita (34 pt Costantini), Saracino,, Castrignanò (21 st Levanto), Conte, Verardo, Cisse (37 st Setreanu), Trotta, Marzo, Garrapa (47 st Galante), Greco. All. Tartaglia.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.

DE CAGNA-MANDURIA 2-5

RETI: 30 pt Lorenzo rig. (DC), 35 pt Rizzo (DC), 45 pt e 20 st Tidiane (M), 30 st Mummolo (M), 37 st Danese (M), 40 st Arcadio rig. (M)

DE CAGNA: Gabrieli, De Pascali, Pulimeno, Zaminga, De Icco, Perrone (1 st Bramato), Lorenzo, Desiderato, Rizzo (10 st Marzo), Vergari, De Pascalis (10 st vergallo). All. De Pascali.

MANDURIA: De Marco, Scatigna (10 st Greco), Gallone, Arcadio, Calò, Danese, Gatto (10 st Conte), Napolitano, Tidiane, Malagnino, Mummolo (1 st Birtolo). All. Cosma.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi.

BRILLA CAMPI-CAROVIGNO 4-2

RETI: 16 pt Tondo (BC), 26 pt De Lorenzis rig. (BC), 43 pt e 20 st Macchia (BC), 48 st Greco (C), 51 st Scarongella (C)

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Mignone, Iaia (42 st Maggio), Pagano (14 st De Ventura), Tondo, Buono, Resinato (35 st Perlangeli), Caravaglio, Macchia (33 st Carlà), De Lorenzis (43 st Caputo), Giannotti. All. Patruno.

CAROVIGNO: Schina, Diagne (12 st Lanzilotti To.), De Tommaso, Urso (31 st Galasso), Tamborrino, Lanzilotti P. (35 st Scarongella), Caricasulo, De Carlo, Turco, Greco (38 st Carlucci), Scarcella. All. Termite.

ARBITRO: Alfieri di Lecce.

TAURISANO-AS AVETRANA 0-2

RETI: 30 pt Sanyang, 42 pt Minelli

TAURISANO: Parisi, Palumbo, Mele, Luperto (45 pt Preite), Di Seclì, Elia, Castano (9 st Santoro), Zilli (33 st Belfiore), Botrugno, De Giorgi, Luca. All. Stifani

AS AVETRANA: Petranca, Maggio, Trisciuzzi, Allegrini, Carruezzo, Talò, Sanyang, Martella, Minelli (30 st Caputo), Toumi (26 st Kunde), Lecce (47 st Brigante). all. Franco.

ARBITRO: Minerba di Lecce.

NOTE: espulsi Allegrini (23 pt) e Botrugno (46 st).

SALENTO FOOTBALL-SAVA 2-1

RETI 6 pt De Michele rig. (SA), 31 pt De Carli (SF), 5 st Puscio (SF)

SALENTO FOTBALL: Picciotti, Fasiello, Miccoli, Dell’Anna, De Carli, Erroi, Puscio, Sambati, Quarta, De Benedictis, De Leo (31 st Lazoi). All. Verdesca.

SAVA: Maraglino, Voges, Eleni (10 st Cimino), Amaddio (10 st Mignogna), Stabile, D’Ettorre, Colluto, Cellamare (14 st Blasi), Beltrame, De Michele (45 st Greco), Cavallo (27 st Kandji). All. Marangio

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

(ha riposato Novoli)