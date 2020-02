PRIMA CATEGORIA/C – Goleade per Leverano e Melendugno, ok anche Tricase e Salve: tutti i tabellini della 22ª giornata

Le squadre di testa sfruttano appieno il turno di riposo del Seclì e portano a casa i tre punti. Il Melendugno ha gioco facile col Latiano; il Leverano si scatena col Capo di Leuca; il Salve piega con un doppio Chiffi il Monteroni; il Tricase passa di misura a Soleto. Colpo esterno del Galatina che inguaia la Virtus Lecce. Vittoria esterna anche per il Cedas Avio Brindisi che rimonta l’Atletico Veglie Mesagne nel finale. Tre punti d’oro in chiave salvezza per il Copertino.

Tutti i tabellini della 22esima giornata del girone C di Prima Categoria.

MELENDUGNO-LATIANO 4-0

RETI: 15′ De Mitri, 31′ Vigliotti, 72′ Pastore, 86′ Pighin

MELENDUGNO: Corallo (De Marianis), Ingrosso, Mastria, Murrone (Toma), De Giorgi, De Mitri (Barone), Sciolti (Pastore), Nocco, De Luca (Colagiorgio), Vigliotti, Pighin. D. acc. Margiotta.

LATIANO: Bianco, De angelis (Bitonti), Guastella, Giardino, Carriero (Forte), Vecchio (Baldari), Mauramati (Andriani), Lamendola (Rubino), Piumetto, Vendetta, Carteni. D. acc. Gagliani.

ARBITRO: Loconte di Bari.

LEVERANO-CAPO DI LEUCA 7-2

RETI: 21′ pt e 25′ st Di Santantonio (L), 6′ st, 18′ st e 21′ st Franza (L), 7′ st e 20′ st Caraccio (L), 13′ st Monteduro (CDL), 32′ st Fino (CDL)

LEVERANO: Colapietro (Zannito L.), Perrone, Martina (D’Agostino), Dazzi, Commendatore, Montefrancesco (Manca), Caraccio, Tundo (Morleo), Franza, Di Santantonio, Zannito A. (Muci). all. Schito.

CAPO DI LEUCA: Gentile (Ciardo A.), De Florio, Francioso, Caracciolo (Fino), Inguscio, Ferraro (Ciardo M.), Fersini (Coppola), Casto, Monteduro, D’Amato, Verardo (Pizzolante). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

NOTE: espulso Inguscio (CDL).

SALVE-MONTERONI 2-0

RETI: 3′ pt e 12′ pt Chiffi

SALVE: Costantini, Crisafulli (D’Argento), Rizzo, Florio, Albano, Colella, Bruno, Ratta (De Cicco), Chiffi (Poleti), Rollo (De Luca), Romano (Caputo). All. Rollo F.

MONTERONI: Aprile, Quarta Mas. (Vadacca), Madaro (Buonfrate), Quarta Gab. ’90, Antonazzo (Quarta Mat.), Ghazi A. (Arnesano), Ghazi M., Palermo (Bianchi), Taurino, Quarta Gab. ’00, Sgambati. All. Manca.

ARBITRO: Alfieri di Lecce.

SOLETO-TRICASE 1-2

RETI: 21′ st Ruberto (T), 23′ st Dettù M. (S), 42′ st Spagnolo (T)

SOLETO: Consiglio, Pulimeno (Miglietta), Candito, Zollino A., Galiotta, Dettù G., Zollino L., Chirilli (Mancarella), Manco (Cuna), Dettù M., Masciullo (Contaldo). All. Perrone.

TRICASE: Bibba, Zocco (Malinconico), Mingiano, Urso, Spagnolo, Preite, Podo, De Pietro, D’Amico Bernardo D. (Bernardo M.), Ruberto. All. Colagiorgio.

ARBITRO: Pisanello di Lecce.

NOTE: espulso Perrone (all. Soleto).

VIRTUS LECCE-GALATINA 0-1

RETI: 23′ pt Pascali A.

VIRTUS LECCE: Marti, Costantini, Montinaro, Caiaffa, Luperto, Zecca, Gigante, Giannone, De Gennaro, De Pascalis, Sanseverino. All. Corvaglia.

GALATINA: Margiotta, Giannotta, Leanza, Puglia, De Razza S., Montinaro, Pascali A. (Vantaggiato), Piccinno, Gabrieli, De Razza A., Migali (Bianco). All. Politi.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

COPERTINO-ZOLLINO 2-0

RETI: 3′ pt Liccardi, 33′ pt rig. Petruzzella

COPERTINO: Strafella, Causio, Magliani, Renis Esposito), Fanizza, Russo (Malandugno), Liccardi, Matar, Petruzzella (Spagnolo), Frisenda (Chiriatti), Samueli. All. Pagano.

ZOLLINO: De Donatis, Luperto (Pensa), Campa (Sbocchi), Mariano (Ture), Aprile (Stefanelli), Contino, Zappia, Costantini, Afrune, Chiriatti, Tondi. All. Russetti.

ARBITRO: Piscopiello di Lecce.

ATL. VEGLIE MESAGNE-CEDAS AVIO BR 1-3

RETI: 33′ pt Bayo (AVM), 39′ st Errico (CAB), 40′ st rig. Manta (CAB), 46′ st Motti (CAB)

ATL. VEGLIE MESAGNE: Bollardi, Giannotta, Guerrieri, Tommasi, Zollino, Gallo, Maci, Diallo, Bayo, Rini, Petrelli. All. Calabrese.

CEDAS AVIO BR: Russo, Martines, Cantoro, Giglio, De Vincentis, Motti, Perrino, Maggio, Errico, Manta, Tedesco. All. Di Serio.

ARBITRO: Evangelista di Lecce.

(ha riposato Seclì)