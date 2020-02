PROMOZIONE/B – Racale, fuga annullata. Giornata perfetta per il Matino. Sava terzo con l’Ostuni: i tabellini della 24ª

Fuga Racale annullata. La capolista cade a Veglie contro il Brilla Campi e il Matino ne approfitta per riportarsi a sole tre lunghezze (con una gara in meno) dalla vetta. Tanti gol nella sfida playoff Manduria-Ostuni, chiusosi senza né vinti, né vincitori. Il Sava ne approfitta per occupare il terzo posto appaiando l’Ostuni, passando sul campo di un sempre più in crisi Aradeo. Cade rovinosamente anche il Taurisano in casa contro la De Cagna. Nobvoli e Maglie non si fanno male. In coda colpaccio esterno del Veglie ad Avetrana.

Tutti i tabellini della 24esima giornata del girone B di Promozione.

BRILLA CAMPI-ATL. RACALE 2-1

RETI: 7′ st Resinato (BC), 34′ st Giannotti (BC),, 41′ st Salguero (AR)

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Mignone, Iaia, Pagano, Tondo, Papa, Resinato (49 st Buono), De Ventura, Macchia (35 st Cassone), Perlangeli (22 st Carlà), Giannotti. All. Patruno.

ATL. RACALE: Passaseo, Macchia (17 st De Giorgi), Romano, Rodrigues (20 st Valori), Casalino A., Greco, Lopez (15 st Salguero), Torsello (15 st Barone), D’Errico, Presicce, Tavey. All. Sportillo.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

VIRTUS MATINO-SALENTO FOOTBALL 4-1

RETI: 22′ pt Citto (VM), 30′ pt Manisi rig. (VM), 13′ st Doukoure (VM), 44′ st Richella (VM), 48′ st Giannuzzi (SF)

VIRTUS MATINO: Giannaccari, Margagliotti, D’Amicis, Cavalieri, Citto (15 st Kone), Raponi, Doukoure (31 st De Matteis), Bringas, Richella, Manisi, Venza. All. Branà.

SALENTO FOOTBALL: Picciotti, Fasiello, Miccoli (43 st Mazzotta, 47 st Dell’Anna M.), Montenegro (9 st De Leo), Decarli, Erroi, Puscio, Dell’Anna C. (35 st Grande), Quarta, De Benedictis, Giannuzzi. All. Renis.

ARBITRO: Rutigliano di Lecce.

MANDURIA-OSTUNI 3-3

RETI: 17′ pt Longo (O), 23′ pt Salvi (O), 28′ pt Mummolo (M), 27′ st Caruso (O), 36′ st Danese (M), 50′ st Scatigna (M)

MANDURIA: De Marco, Scatigna, Coccioli, Gatto, Calò (1 st Gallone), Danese, Zaccaria (23 st Tidiane), Napolitano, Birtolo, Malagnino, Mummolo. all. Cosma.

OSTUNI: Convertini, Angelini (1 st Gjoka), Di Palmo, Molfetta, Zizzi, Misuraca (1 st Jarjou), Iaia, Leggiero, Caruso (35 st Capristo), Salvi, Longo (25 st Marzio). All. Serio.

ARBITRO: Iacopetti di Pistoia.

ARADEO-SAVA 0-2

RETI: 4′ pt e 40′ pt rig. Vasco

ARADEO: Bruno, Mita, Trotta (21 st Marzo), Castrignanò, Galante, Conte, Cisse, Levante (25 st Carciullo), Setreanu, Garrapa, Greco O. All. Tartaglia.

SAVA: Cocozza, voges, Cimino, Amaddio, Stabile, D’Ettorre (39 st Cava), Colluto (39 st Cellamare), Gioia, Vasco, Mignogna, Beltrame (26 st Eleni). All. Marangio.

ARBITRO: De Candia di Bari.

NOTE: espulso Garrapa (A).

TAURISANO-DE CAGNA 0-1

RETI: 38 st Marzo

TAURISANO: Di Giacomo, Musio, Ruberto, Pirretti, Di Seclì, Elia, Palumbo (41 st Belfiore), Zilli (26 st Preite), Luca, De Giorgi, Santoro (33 st Castano). All. Stifani.

DE CAGNA: Gabrieli, De Pascali, Pulimeno, Zaminga, Bramato, Perrone, Lorenzo (45 st Rizzo), Desiderato, Meneses, Petrachi, Giorgetti (26 st Marzo). All. De Pascali.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

AS AVETRANA-VEGLIE 1-2

RETI: 1′ pt Tundo (V), 30′ pt Lillo (V), 8′ st rig. Minelli (A)

AS AVETRANA: Marinò, Maggio, Morleo (43 st Calò), Allegrini (24′ st D’Aversa), Carruezzo (46′ st Rollo), brigante, Sanyang, Caputo (35′ pt Di Summa), Minelli, Lecce, Trisciuzzi. All. Franco.

VEGLIE: Mazzotta, Carlino, Tundo, Cezza (18′ pt Iaia), Zecca (17′ st Bergamo), Mancini, Keita, Lillo, Baba, Protopapa, Martina. All. Tondi.

ARBITRO: Lavenuta di Bari.

NOTE: espulso Keita (V) all’8′ st.

NOVOLI-TOMA MAGLIE 0-0

NOVOLI: Liaci, Rocco, Sterlicchio (37 st Carati), Cocciolo, Indirli, Gigante, Leaci, Marasco, Gennari, Martena (18 st Mazza), Aulita (33 st Andriani). All. Cornacchia.

TOMA MAGLIE: Potenza, De Vita, Rizzo, Nuzzo, Magnolo, Cota, Patera, Fiorentino (22 st Iurato), Ponzo, Khalil, Coquin. All. Mitri.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

NOTE: espulso Ponzo (M).

(ha riposato Carovigno)