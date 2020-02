PRIMA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno

Prima Categoria, ventunesima giornata: le decisioni del Giudice sportivo, gironi B e C. GIRONE B CALCIATORI – Due giornate per Francesco Cosenza (Atl. Martina), Christian Formisano (Massafra), Pierluigi De Luisi (Polimnia); una giornata per Denis Polito (DB Manduria), Cosimo Greco (Lizzano), Antonio De Bartolomeo (Massafra), Tommaso Troccoli (San Giorgio), Giovanni Galiano (V. Locorotondo). GIRONE C…