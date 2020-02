PRIMA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 20ª giornata, classifica e prossimo turno

David Caraccio, numero nove del Leverano, si sta confermando come uno dei migliori bomber della Prima Categoria girone C. L’avvocato per professione e calciatore per hobby, originario di Salice Salentino, invecchiando come il buon vino, continua a seminare il panico tra le difese avversarie: “Sono orgoglioso – esordisce Caraccio – della mia stagione agonistica, sono…