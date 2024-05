DILETTANTI – Playoff 1B, 2B e 3ª Lecce, playout 1B: i risultati

Volgono a conclusione tutti i campionati dilettantistici pugliesi. Nella giornata di ieri, si sono giocati playoff e playout di Prima Categoria girone B e i playoff di Seconda Categoria girone B e Terza Categoria girone Lecce.

PRIMA CATEGORIA/B: semifinali playoff, Real Putignano-Real Mottola 2-1, Rinascita Rutiglianese-Soccer Team Fasano 4-2 dts; finale (26/05): Real Putignano-Rinascita Rutiglianese. Playout: Latiano-Villa Castelli 3-0, Villa Castelli retrocesso in Seconda Categoria (Atletico Martina retrocesso direttamente in Seconda da ultimo in classifica).

SECONDA CATEGORIA/B: semifinale playoff, Esperia Monopoli-Gioventù Palagianello 5-0; finale (26/05): Grumese-Esperia Monopoli (Carosino promosso in Prima Categoria da primo in classifica).

TERZA CATEGORIA/LECCE: semifinale playoff, Spongano-Polisportiva Martius 2-1; finale (26/05): Supersano-Spongano (Atletico Carmiano Magliano promosso in Seconda Categoria da primo in classifica).