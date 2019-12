DILETTANTI – Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/C: il Giudice sportivo, gare dell’8 dicembre 2019

Prima e Seconda Categoria, le decisioni del Giudice sportivo dopo le partite di domenica scorsa, 8 dicembre.

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

CALCIATORI – Squalifica sino al 31 dicembre 2020 per Gianluca Tomaselli (Lizzano), per un pestone all’arbitro dopo essere stato espulso; quattro giornate a Diego Motti (Ceglie), per condotta violenta verso un avversario e frasi irriguardose verso l’arbitro; un turno a testa per Pietro R. Gennari (DB Manduria), Giuseppe Cazzetta (Talsano, Nunzio Sanarica (Tre Colli).

PRIMA CATEGORIA GIRONE C

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Mirko Taurino (Monteroni), Claudio Consiglio e Matteo Candito (Soleto), Andrea Zappia e Riccardo Nocco (Zollino).

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

CALCIATORI – Due giornate a Giuseppe Desiderato (Alessano), Mirco Bianco (Collepasso), Luigi Schito (SD Parabita); una giornata a Carmine Cannabona e Gilberto Pantaleo (AP Specchia), Giovanni Toma (Cursi), Antonio Urso (San Cassiano), Giancarlo Polito e Matteo Signore (SG Surbo), Antonio Morieri (SP Vernotico).