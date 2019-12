LECCE – Nasce la “Women Lecce”, la società di calcio femminile giallorossa

L’Unione Sportiva Lecce avrà una sua squadra di calcio femminile ufficiale. La società di via Costadura, tramite una breve nota, ha comunicato, infatti, di aver acquisito il controllo dell’Asd Salento Women Soccer, la storica formazione di calcio femminile che attualmente milita in Serie C.

“Nell’ambito del percorso già intrapreso da diverse stagioni – si legge nella nota – finalizzato alla promozione del calcio femminile sul territorio, è stata perfezionata l’acquisizione del controllo dell’Asd Women Soccer, società salentina attiva dal 2000, che ha già disputato svariati campionati di serie A2, serie B e serie C. Il nuovo sodalizio ha assunto la denominazione di ‘Women Lecce’ e, con tale nuova denominazione, la prima squadra continuerà a partecipare al campionato nazionale di serie C. Le giallorosse, inoltre, saranno ai nastri di partenza dei campionati nazionali Under 17 e Under 15. È prevista, infine, la partecipazione a tornei delle categorie minori grazie al settore giovanile che vanta, attualmente, circa 70 tesserate. I contenuti ed i dettagli dell’iniziativa unitamente ai programmi di sviluppo della società, saranno illustrati in una successiva conferenza stampa.