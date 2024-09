COPPA PUGLIA – Taglio del nastro dell’edizione 2024/25: i risultati dell’andata del 1° turno

È partita ieri l’edizione 2024/25 della Coppa Puglia, antipasto dei campionati di Prima e Seconda Categoria che cominceranno domenica prossima. Questi i risultati delle gare d’andata del primo turno:

Atl. Gargano-Real Rodi Garganico 2-0

Marconi Ischitella-Redheart Sannicandro G. 3-1

Sporting Apricena-Atl. Apricena 0-1

Michele Biancofiore-GC San Severo 1-3

Acc. C. Monte-Real San Giovanni 2-1

Real Zapponeta-Sporting Manfredonia 4-5

Uniti per Cerignola-Virtus San Ferdinando 3-2

Virtus Stornarella-Audace Ascoli Satriano 3-0

Bovino-Elce 1-2

Etra Barletta-Canusium 0-2

Real Olimpia Terlizzi-Eagles Bisceglie 3-3

Ideale Bari-Olimpia Bitonto 4-0

Arcobaleno Triggiano-New Team Cellamare 0-3 a tav.

Bitetto-Real Sannicandro 4-1

Rinascita Rutiglianese-Noicattaro 1-1

C. Traianum-Soccer Ruvo 6-1

Avanti Altamura-Dimateam 1-0

Castellana-Kids Club Conversano 2-0

Soccer Team Fasano-Atl. Pezze 6-1

Real Mottola-Pro Gioia 2-2

G. Palagianello-Hellas Laterza 2-1

Pro Massafra-Statte 2-4

S. Vito-Ostuni 0-0

Ceglie-TAF Ceglie 5-1

Giovani Cryos-San Giorgio 1-3

Virtus Calcio Mesagne-Latiano 0-4

Don Bosco Manduria-Virtus Erchie 1-0

Cedas Avio Brindisi-Valesio Sport Torchiarolo 1-3

Real Cellino-San Donaci 3-2

Pol. Galatone-Nuova Avetrana 2-1

Città di Avetrana-Virtus San Pancrazio 3-1

Atl. Carmiano Magliano-Squinzano 2-4

Soleto-Melpignano 2-2

Kale Polis Gallipoli-Giallorossi Aradeo 0-0

Vaste Poggiardo-Polis Bagnolo 0-1

Spongano-CD Poggiardo 2-1

F. Taviano-Soccer Dream Parabita 4-3

Ruffano-Capo di Leuca 2-1

Le partite di ritorno, a campi invertiti, sono in programma per mercoledì 9 ottobre.