FEMMINILE – Lecce Women vittoriosa a Salerno. Decide D’Amico: prima segna, poi salva la sua porta

Seconda vittoria consecutiva del Lecce Women nel girone C del campionato di serie C di calcio femminile. Dopo il rotondo successo di domenica scorsa contro le romane del Montespaccato (3-1), nell’anticipo di sabato le giallorosse hanno concesso il bis conquistando i tre punti sul difficile campo della Salernitana. Una vittoria di misura, 0-1, maturata al termine di una gara combattuta dal primo all’ultimo istante di gioco. Proprio al 95′, a pochi secondi dal triplice fischio dell’arbitro Catalani, capitan D’Amico – con un salvataggio sulla linea di porta – ha negato alla granata D’Orso la gioia del gol del pareggio. D’Amico è stata la grande protagonista del match giocato al “Volpe” di Salerno. La numero 7 salentina ha griffato il successo del Lecce Women poco dopo la mezz’ora della ripresa su calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo commesso dal portiere Pascale sulla stessa D’Amico. Dagli undici metri il bomber giallorosso ha spiazzato l’estremo difensore campano regalando alla sua squadra una vittoria pesante, la prima in trasferta della stagione.

“Ci tenevamo a vincere questa partita e a dare continuità alla bella prestazione offerta contro il Montespaccato – ha detto l’allenatrice Vera Indino -. Purtroppo, nel primo tempo abbiamo mancato la prestazione, regalando spazio e occasioni da rete alle nostre avversarie che hanno pure colpito un palo. Al rientro in campo dopo l’intervallo le mie ragazze hanno cominciato a giocare a calcio e nel giro di pochi minuti abbiamo sfiorato la rete del vantaggio sui tiri di Labianca e Bertè, entrambi respinti dalla traversa. Poi c’è stata una grande parata del portiere Pascale sul colpo di testa di D’Amico che ha preceduto di pochi minuti la rete della vittoria realizzata dalla stessa D’Amico. Il nostro portiere Prieto ha compiuto un paio di parate di rilievo e nel finale D’Amico è stata ancora una volta decisiva salvando sulla linea di porta un pallone che altrimenti sarebbe finito in porta. Ho apprezzato molto la reazione della squadra nel secondo tempo ma è chiaro che in futuro non bisognerà sbagliare l’approccio. Ci teniamo stretti i tre punti perché conquistati contro una grande squadra e su un campo su cui è difficile giocare per tutte. Ora speriamo di recuperare alcune delle calciatrici infortunate in vista del prossimo match contro la Roma“.

Domenica 6 ottobre il Lecce Women sarà impegnato a Castrignano de’ Greci, alle ore 15.30, contro la Roma Femminile.

(US Lecce Women)

IL TABELLINO

SALERNITANA-LECCE WOMEN 0-1

RETI: 34′ st D’Amico rig.

SALERNITANA: Pascale, Apicella, Cozzolino, De Lucia, Calvanese, Sabatino (45′ st D’Orso), Falivene, Cuomo, Olivieri, Colonnese (36′ st Cuciniello), Tulimieri (11′ st Donnarumma), Olivieri. In panchina: Giliberti, Apadula, Genovese, Giurbino, Cicchetti, Marino. All: Valentina De Risi.

LECCE WOMEN: Prieto, De Vito, Felline, Megna, Depunzio (5′ st Itoya), Simone, Bertè (20′ st Monno); Labianca; La Donna, D’Amico, Scardino (18′ st Lisi). In panchina: Garzia, Renna, Nutricati, Tondo, De Paola, Cudazzo. All. Vera Indino.

ARBITRO: Catalani di Ciampino.

NOTE: spettatori circa 200. Ammonite: Falivene (S), La Donna, De Punzio, D’Amico (L). Recupero: pt 0′; st 4′.

SERIE C FEMMINILE – GIRONE C

RISULTATI (giornata 4): Catania-Villaricca 1-1, Giovanile Rocca-Grifone Gialloverde 2-3, Montespaccato-Frosinone 0-2, Roma CF-Gelbison 1-1, Salernitana-Lecce Women 0-1, Siracusa-Nitor Brindisi 4-3, Trastevere-Matera Sassi 5-0.

CLASSIFICA: Trastevere 12 – Roma CF 10 – Gelbison 8 – Catania, Frosinone 7 – Palermo, Lecce Women, Grifone Gialloverde 6 – Villaricca 5 – Salernitana, Siracusa, Matera Sassi, Nitor Brindisi 3 – Giovanile Rocca 1 – Montespaccato 0.

PROSSIMO TURNO (6 ott.): Frosinone-Salernitana, Gelbison-Trastevere, Grifone Gialloverde-Siracusa, Lecce Women-Roma CF, Matera Sassi-Giovanile Rocca, Nitor Brindisi-Catania, Villaricca-Palermo.