COPPA PUGLIA – Squinzano vittorioso a Barletta, ma non basta: il trofeo va all’Audace. L’albo d’oro aggiornato

L’Audace Barletta è la vincitrice della Coppa Puglia 2023/24. Dopo aver vinto il match d’andata per 2-0 sul campo dello Squinzano, i biancorossi, nella finale di ritorno, sono stati battuti a domicilio ma solo per 1-0, giocando diversi minuti in inferiorità numerica per l’espulsione di Cormio. Il gol partita, per lo Squinzano, è stato firmato da Resinato poco dopo la mezzora del secondo tempo. Per l’Audace, che succede al Galatina, è la prima vittoria nella manifestazione.

—

ALBO D’ORO COPPA PUGLIA

2004-05: Casamassima; 2006-07: Minervino Murge; 2007-08: Bitetto; 2008-09: Pulsano; 2009-10: Casamassima; 2010-11: Molfetta Sportiva; 2011-12: Nuova Daunia; 2012-13: Unione Calcio Bisceglie; 2013-14: Real San Giorgio; 2014-15: Cerignola; 2015-16: Omnia Bitonto; 2016-17: Leverano; 2017-18: Ars et Labor Grottaglie; 2018-19: United Sly; 2019-20: NON TERMINATA (Causa Covid); 2020-21: NON DISPUTATA (Causa Covid); 2021-22: Pol. Galatone; 2022-23: Asd Galatina; 2023-24: Audace Barletta.