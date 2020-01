COPPA PUGLIA – Si ritorna in campo per l’andata degli ottavi di finale: il programma e gli arbitri

Passati i festeggiamenti per le festività di fine anno, riprende gradualmente anche l’attività calcistica dei dilettanti pugliesi che tornano in campo questo pomeriggio per le gare d’andata degli ottavi di finale di Coppa Puglia, torneo per squadre di Prima e Seconda Categoria. Alle ore 14.30 scenderanno in campo le 16 squadre ancora in gioco. Tra le altre sfide, ci sono anche Salve-Galatina e Cursi-Melendugno.

Il programma completo con le designazioni arbitrali:

gio. 02/01 h 14.30

Troia-Sport Lucera: Nicola Sinisi di Barletta

Real Zapponeta-Virtus Andria: Marcio Saverio Racanelli di Bari

Ideale Bari-Polimnia: Alessandro Bellarte di Molfetta

Atl. Acquaviva-Arboris Belli: Donato Pio Trombetta di Foggia

Lizzano-Massafra: Alberto Loconte di Bari

Don Bosco Manduria-SP Vernotico: Francesco Mancini di Brindisi – a Maruggio

Cursi-Melendugno: Mario Davide Margarito di Brindisi

Salve-Galatina: Giulio Quarta di Lecce

–

Le gare di ritorno si giocheranno giovedì 16 gennaio.