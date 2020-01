BASKET – A Ugento parte la VII “Caroli Hotels Basketball Cup – Memorial Antonio Corlianò”: il calendario delle gare

È tempo di basket giovanile nel Salento con la settima edizione del “Caroli Hotels Basketball Cup” che si terrà dal 4 al 6 gennaio prossimi ala PalaOzan “Tiziano Manni” di Ugento, in collaborazione con la Scuola di Basket Lecce.

Il torneo maschile, come nella scorsa edizione, si chiamerà “Memorial Antonio Corlianò”, compianto ex presidente della New Basket Brindisi che tanto fece, in vita, per la pallacanestro pugliese.

Saranno presenti quattro formazioni under 14: Aurora Brindisi, Scandone Avellino, Jirafa Basket Caivano, Basket Angel Manfredonia. La formula prevede un girone unico con la finalissima che metterà di fronte le prime due classificate e che si giocherà la mattina dell’Epifania alle ore 11.

Il calendario delle gare

sabato 4 – 1° turno

ore 15.30: Caivano-Manfredonia; ore 17.30 Avellino-Brindisi;

domenica 5 – 2° e 3° turno turno

ore 9: Avellino-Caivano; ore 11: Manfredonia-Brindisi; ore 15.30: Caivano-Brindisi; ore 17.30: Avellino-Manfredonia;

lunedì 6 – finali

ore 9: terzo-quarto posto; ore 11: primo-secondo posto

Albo d’oro: 1° edizione Sabonis Basketball School (Lituania); 2° edizione Olimpia Milano; 3° edizione Mens Sana Academy; 4° edizione Aurora Brindisi; 5° edizione Petrarca Padova; 6° edizione Promitheas Patrasso.