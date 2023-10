COPPA PUGLIA – Risultati ritorno 1° turno e 2ª giornata triangolari

Coppa Puglia, risultati ritorno 1° turno – accoppiamenti

Atl. Vieste-Atl. Peschici 6-1 (and. 3-1, qual. Vieste)

Atl. Apricena-Audace Cagnano 0-0 (and. 8-0, qual. Audace Cagnano)

Maracanà San Severo-GC San Severo 3-2 (and. 5-1, qual. Maracanà San Severo)

AC Monte-Michele Biancofiore 1-0 (and. 2-2, qual. AC Monte)

Real Zapponeta-Sp. Manfredonia 3-0 (and. 2-1, qual. Real Zapponeta)

Audace Barletta-Etra Barletta 9-1 (and. 3-0, qual. Audace Barletta)

Dimateam-Pro Gioia 3-1 (and. 1-1, qual. Dimateam)

Virtus Molfetta-Virtus Bisceglie n.d. (qual. Virtus Bisceglie)

Bitetto-Olimpia Bitonto 1-1 (and. 1-0, qual. Bitetto)

Arcobaleno Triggiano-Ideale Bari n.d. (qual. Ideale Bari)

Real Sannicandro-Grumese 3-0 a tav. (and. 6-2, qual. Real Sannicandro)

Kids Club Conversano-Rinascita Rut. 0-3 (and. 0-6, qual. Rinascita Rut.)

Real Putignano-Castellana 3-0 (and. 1-1, qual. Real Putignano)

ST Fasano-Esperia Monopoli 2-3 (and. 0-5, qual. Esperia Monopoli)

Atl. Martina-Atl. Pezze 0-1 (and. 2-1, qual. Atl. Martina)

G. Palagianello-Real Mottola 3-3 (and. 2-3, qual. Real Mottola)

Statte-RS Crispiano 2-3 (and. 0-4, qual. RS Crispiano)

San Giorgio-Giovani Cryos 2-4 (and. 2-3, qual. Giovani Cryos)

S. Vito-TAF Ceglie 3-2 (and. 4-2, qual. S. Vito)

VC Mesagne-Latiano 3-2 (and. 2-6, qual. Latiano)

Don Bosco Manduria-Sava n.d. (qual. Don Bosco Manduria)

V. San Pancrazio-N. Avetrana 3-1 (and. 6-2, qual. V. San Pancrazio)

Soleto-Zollino 0-0 (and. 4-6, qual. Zollino)

Cursi-Melpignano 4-1 (and. 2-0, qual. Cursi)

GC Muro-P. Bagnolo 5-3 (and. 0-2, qual. P. Bagnolo)

Vaste Poggiardo 91-CD Poggiardo 0-1 (and. 0-1, qual. CD Poggiardo)

Presicce Acquarica-F. Taviano 2-1 (and. 3-0, qual. Presicce Acquarica)

Capo di Leuca-Tricase Asd 3-0 (and. 6-1, qual. Capo di Leuca)

Risultati triangolari primo turno – seconda giornata:

Bovino-Uniti per Cerignola 1-0, riposa S. Stornara

VS Torchiarolo-Squinzano 0-3 a tav., riposa San Donaci

Vernole-Salento Soccer Ac. 8-1, riposa Virtus Lecce

SD Parabita-KP Gallipoli 3-0 a tav., riposa G. Aradeo

La terza giornata dei triangolari si giocherà il 1° novembre; i sedicesimi di finale sono in programma per il 15 e 29 novembre.