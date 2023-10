LECCE – Gruppo quasi al completo, Banda recuperato e disponibile per Udine

Dalla prossima gara di Udine, mister Roberto D’Aversa potrà tornare a utilizzare la sua freccia sinistra Lameck Banda, out da circa un mese per infortunio muscolare. Il gambiano, infatti, è tornato ad allenarsi col resto del gruppo, abbandonando il mini-gruppetto dei calciatori in differenziato, che comprende ancora Blin e Dermaku.

Nella seduta di stamane il gruppo era quasi al completo. Mancavano solamente i nazionali Rafia e Smajlovic, tornati in sede durante la giornata di oggi. Col ritorno di Banda e con il condizionamento di Sansone – che ha sfruttato questi giorni di pausa per lavorare sulla tenuta fisica – D’Aversa ritrova due affidabili elementi da giocarsi in alternativa a Strefezza e Almqvist come esterni d’attacco.