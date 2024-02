COPPA PUGLIA – Il Giudice sportivo, gare del 31.01.2024

In merito alle gare di Coppa Puglia, giocate il 1° febbraio scorso, queste sono le decisioni del Giudice sportivo.

CALCIATORI – Quattro giornate di squalifica per Vito A. Dimatera (Dimateam) e Martino Paradiso (Dimateam); tre giornate per Gabriele Pascali (P. Bagnolo); due giornate per Amleto Antonica (P. Bagnolo), Pierangelo Blasi (Vernole); una giornata per Dabide Urso (Capo di Leuca), Federico Zuccaro (Cursi), Antonio E. Perrucci (DB Manduria), Gabriele Campa (P. Bagnolo), Lorenzo De Vito (P. Bagnolo), Vito M. Gernone (R. Rutiglianese), Francesco Petrachi (Cursi), Pietro Colucci (Dimateam), Francesco Afrune (P. Bagnolo), Andrea L. Cancelli (P. Bagnolo), Michele Caramia (R. Putignano), Donato Turitto (R. Rutiglianese).

DIRIGENTI – Inibizione per Antonio Pedio (P. Bagnolo) sino al 08-03-24.