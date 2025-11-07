COPPA PUGLIA – Gli accoppiamenti del secondo turno
Di seguito gli accoppiamenti eliminatori del secondo turno di Coppa Puglia. Le gare di andata si giocheranno il 12 novembre; quelle di ritorno, il 26. Salvo modifiche, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le 14.30.
Redheart Sannicandro-Audace Cagnano
Virtus Sammarco-San Giovanni Rotondo
Sant’Agata di Puglia-Troia
Real Zapponeta-Etra Barletta
Eagles Bisceglie-Molfetta Sportiva
Real Sannicandro-Olimpia Bitonto
La Bari Sportiva-Trianum
Pro Gioia-FC Santeramo
Kids Club Conversano-Fasano
Atl. Pezze-S. Vito
Real Mottola-Atl. Palagiano
Pro Massafra-Giovani Cryos
San Giorgio-Don Bosco Manduria
Latiano-FC Manduria
Real Cellino-Virtus San Pancrazio
San Pietro Vernotico (Cursi)-Pol. Galatone
Poggiardo 91-Soccer D. Parabita
Ruffano-Capo di Leuca
Mercoledì 12 si giocherà la parte restante della gara tra Veglie e Atletico Carmiano Magliano (andata 4-0 per il Carmiano Magliano), sospesa attorno al 20′ della ripresa, lo scorso 29 ottobre, per incidenti tra le tifoserie.
La vincente di Veglie-Carmiano Magliano giocherà la partita d’andata del secondo turno in trasferta contro il Soleto il prossimo 19 novembre alle 14.30; gara di ritorno: 3 dicembre.