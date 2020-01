COPPA PUGLIA – Cala il sipario sugli ottavi di finale: programma e arbitri

Si chiude nel pomeriggio il quadro degli ottavi di finale di Coppa Puglia che vedeva al nastro quasi tutte le partecipanti ai campionati di Prima e di Seconda Categoria pugliese.

Missione qualificazione quasi completata per Arboris Belli, Massafra, Cursi, Polimnia, Don Bosco Manduria e Troia, che partono dalle nette vittorie dell’andata. Leggermente favorito il Galatina, dopo l’1-1 in trasferta sul campo del Salve; idem per la Virtus Andria, che, all’andata, ha pareggiato per 2-2 sul campo dello Zapponeta.

Fischio d’inizio alle ore 14.30 su tutti i campi tranne quello di Massafra.

Le designazioni arbitrali:

Arboris Belli-Atl. Acquaviva (and. 2-0): Gianluca Maselli di Bari

Massafra-Lizzano (and. 2-0): Stefano Pezzolla di Bari h 17.30

G. Melendugno-Cursi (and. 2-4): Filippo Alfieri di Lecce

Polimnia-Ideale Bari (and. 3-1): Saverio Lavenuta di Bari – a Mola di Bari

Galatina-Salve (and. 1-1): Marco Lombardo di Brindisi

SP Vernotico-DB Manduria (and. 0-5): Mario Cantoro di Brindisi – a Campi Salentina

Sport Lucera-Troia (and- 0-2): Gabriele Maria Matera di Barletta

Virtus Andria-Real Zapponeta (and. 2-2): Vincenzo Rossi di Molfetta