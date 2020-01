SECONDA CATEGORIA/C – Siciliano (San Cassiano), lunga squalifica dal Giudice sportivo

Giudice sportivo di Seconda Categoria girone C, gare del 12 gennaio relative alla 14esima giornata. Il dettaglio:

GIRONE C

CALCIATORI – Squalifica sino al 31 maggio 2020, più due giornate, per Matteo Siciliano (San Cassiano): “A seguito del provvedimento di espulsione per condotta antisportiva tenuta nei confronti di un calciatore di una squadra avversaria, spingeva violentemente il direttore di gara causandogli forte dolore alla schiena“; cinque giornate (2+2+1) per Giuseppe Desiderato (Alessano); due giornate a testa per Luca Martella e Giorgio D’Amico (Alessano), Edoardo Galati (San Cassiano), Alessandro Giannone (Vernole); una giornata per Santo Monteduro (San Cassiano), Alessandro Conte (SG Surbo), Antonio Macchia (SP Vernotico), Attilio Manco (Spartak Ruffano).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 23 gennaio per Simone Fasini (Vernole).

AMMENDE – 50 euro per il San Pietro Vernotico (assenza d’acqua calda).