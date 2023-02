COPPA PUGLIA – In archivio anche i quarti di finale: i risultati e i probabili accoppiamenti di semifinale

Vanno in archivio anche i quarti di finale di Coppa Puglia 2022-23. Saranno una squadra della Bat, una della provincia di Bari, una del Tarantino e una del Leccese a contendersi il trofeo che vede in gara tutte le squadre di Prima e Seconda Categoria pugliesi e che, nella scorsa stagione, fu vinto dalla Polisportiva Galatone.

Nei match di ritorno dei quarti di finale, giocati ieri pomeriggio, vittoria esterna del Canusium sul campo dell’Audace Cagnano, che si aggiunge a quella dell’andata; uno a uno tra Santeramo e Real Sannicandro: passano i baresi per via della vittoria esterna ottenuta all’andata. Pressoché una formalità, per il Grottaglie, il derby di ritorno sul campo del Don Bosco Manduria, mentre più combattuto è stato il derby salentino tra Vernole e Galatina: passano i bianconerostellati grazie alla vittoria di misura dell’andata. I risultati:

Audace Cagnano-Canusium 0-2 (and. 0-2)

32′ e 47′ Sanluca

Santeramo-Real Sannicandro 1-1 (and. 2-1)

Don Bosco Manduria-Grottaglie 1-2 (and. 1-7)

50′ Sowe (G), 59′ Gennari (DB), 73′ Kandji (G)

Vernole-Galatina 1-1 (and. 0-1)

39′ Botrugno (V), 79′ Gigante (G)

Qualificate alle semifinali: Canusium, Santeramo, Grottaglie, Galatina. Probabili accoppiamenti (sarà effettuato il sorteggio per stabilire chi giocherà la prima partita in casa): Canusium-Santeramo, Grottaglie-Galatina. Andata: 8 marzo; ritorno: 22 marzo.