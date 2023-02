LECCE – Primavera, mister Coppitelli: “Manca pochissimo alla salvezza ma vogliamo restare lassù…”

Il Nuovo Quotidiano di Puglia ha intervistato l’allenatore della Primavera del Lecce, Federico Coppitelli, assente nella prossima gara contro il Cesena (domenica ore 11 a San Pietro in Lama) per squalifica.

“Se la vittoria in pieno recupero contro la Sampdoria sia un segnale? Difficile dirlo. Certo, noi abbiamo fatto questo filotto che ci ha portato al primo posto ma siamo gli stessi di quando abbiamo totalizzato quattro ko e un pari che ci avevano avvicinati alla zona playout. Questo torneo resta incerto. Il Milan, per esempio, che ora è quartultimo, nel giorno in cui lo affronti può essere più forte di te, cosa che nei massimi campionati, tra A, B ed estero, non succede in quanto le squadre di bassa classifica hanno valori diversi. Ad ogni modo, nessun volo pindarico: noi, in quel gruppetto lassù, vogliamo restarci, specie adesso che manca pochissimo per il primo obiettivo stagionale, ossia la salvezza. Il 4-3-3? È il sistema che ho usato spesso e la rosa è costruita in quest’ottica. Qui a Lecce l’impronta era questa e non ho fatto fatica a seguire questo percorso. (…)Siamo partiti il 15 luglio con l’impegno di fare qualcosa d’importante e, dico la verità, la squadra ha sempre cercato la prestazione, anche quando i risultati non arrivavano. Poi è chiaro che i risultati sono legati a tanti fattori, però mi sento di dire che, come gruppo, abbiamo acquisito una maturità che ci può far gestire meglio le situazioni in partita. Il Cesena? Tutti abbiamo costruito, col nostro lavoro, un percorso virtuoso. Ma, ripeto, in questo campionato non ci sono differenze di valore tra la prima e l’ultima e questo noi lo sappiamo”.