LECCE – Under 17: gol a grappoli alla Reggina, ma non bastano a passare il turno

Vittoria che lascia l’amaro in bocca quella del Lecce Under 17 sul campo della Reggina. Ieri pomeriggio, i ragazzi allenati da mister Primo Maragliulo hanno travolto gli avversari per 5-0, ma il risultato non permette l’accesso alla fase finale dei giallorossi perché soccombenti di fronte al Crotone per un gol in più segnato nella differenza reti generale.

Grande amarezza, quindi, ma anche la consapevolezza di aver giocato una stagione comunque più che positiva che servirà da esperienza per il futuro.

—

IL TABELLINO

REGGINA-LECCE 0-5

RETI: 10′ pt Milli, 30′ pt e 5′ st Carrozzo, 13′ st e 48′ st Burnete

REGGINA: Ammirati, Bordò (33′ st Cimino), Golia, Traorè (17′ st Perri), Soraci, Paura, Latella (1′ st Palumbo), Pavia (17′ st Casile), Rugnetta, Guglielmo (17′ st Costantino), Foti (26′ st Cordova). All. Ferraro.

LECCE: Bufano, Russo (33′ st Morelli), Filippi Filippi, Vulturar (41′ st Convertino), Pascalau, Luperto, Daka (38′ st Quarta), Borgo, Burnete, Carrozzo (33′ st Caserta), Milli (38′ st Agrimi). All. Maragliulo.

ARBITRO: Iannello di Messina.

(foto: Burnete in azione con la Primavera – ph. Coribello-SalentoSport)