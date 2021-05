LECCE – Primavera a valanga, travolto il Crotone a domicilio: tabellino, risultati e classifica

Travolgente la Primavera del Lecce sul campo del Crotone nel match della penultima giornata della stagione regolare di Primavera 2. I baby giallorossi si sono imposti per 3-5 con le reti di Back, Monterisi, Mancarella, Vulturar e ancora Berg. Di Trotta (doppietta) e Bilotta i gol dei calabresi.

I giallorossi si riportano a un punto dal Pescara, che, domani, riceverà il Pisa. Nell’ultimo turno, previsto per il prossimo weekend, ci sarà proprio lo scontro diretto tra Lecce e Pescara.

—

IL TABELLINO

CROTONE-LECCE 3-5

RETI: 10′ pt Trotta (C), 16′ pt Back (L), 20′ pt Monterisi (L), 30′ pt Mancarella (L), 16′ st Trotta (C), 27′ st Vulturar (L), 37′ st Bilotta (C), 38′ st Berg (L)

CROTONE: Pasqua, Mignogna (41’ st Lerose), Esposito (14’ st Nicotera), Simone, Amerise, Brescia, Frustaglia (14’ st Bilotta), Timmoneri, Trotta, Ranieri (30’ st Torromino), Maesano (30’ st D’Andrea). A disp: Lucano, Abbruzzese, Palermo, Palermo A., Mohand. Allenatore: G. Galluzzo

LECCE: Borbei, Lemmens, Hasic, Maselli (41’ st Grave), Ciucci, Monterisi, Mancarella (29’ st Secansky), Vulturar, Back (36’ st Burnete), Felici (41’ st Travaglini), Trezza (36’ st Berg). A disp: Viola, Cultraro, Pani, Pascalau, Ortisi, Schirone, Ancora. Allenatore: V. Grieco

ARBITRO: Perri di Roma 1.

NOTE: ammoniti Frustaglia, Simone, Brescia (C), Lemmens, Mancarella (L).

–

RISULTATI (giornata 21): Entella-Benevento 6-1, Crotone-Lecce 3-5, Reggina-Spezia 2-1, Napoli-Salernitana 3-0, Frosinone-Cosenza (domani), Pescara-Pisa (domani).

CLASSIFICA: Pescara 47 – Lecce 46 – Napoli e Entella 35 – Spezia e Crotone 29 – Frosinone 28 – Cosenza 24 – Benevento 22 – Pisa 18 – Reggina 16 – Salernitana 10.

PROSSIMO TURNO (ultima): Benevento-Crotone, Pisa-Frosinone, Spezia-Napoli, Lecce-Pescara, Cosenza-Reggina, Salernitana-Entella.

(foto: Beck in azione nella gara d’andata – ph. Coribello-SalentoSport)