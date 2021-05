MOTORI – Pedersoli-Tomasi sfrecciano davanti a tutti nel 53° Rally del Salento: la top ten e i vincitori di categoria

Luca Pedersoli e Anna Tomasi, su Citroen Ds3 Wrc, hanno vinto la 53esima edizione del Rally del Salento che si è corso tra ieri e venerdì, organizzato da Automobile Club Lecce e valida come seconda prova del Campionato italiano Wrc, per il Campionato Centro Europa Fia-cez e Coppa Rally Aci Sport Settima Zona.

Una gara dominata dai vincitori, al comando sin dalla prima prova speciale e fatta di sei successi parziali su otto prove disputate. Al secondo posto, a 56 secondi, la coppia Andrea Carella-Elia De Guio su Skoda Fabia; al terzo, a un minuto e mezzo, Alessandro Gino e Daniele Michi (primi in Coppa Rally) su Skoda Fabia.

A seguire: quarti Arza-Moriconi (C3, a +1.40″); quinti Ferrarotti-Grimaldi (Sfoda Fabia, +1’48”); sesti Triburzio-Cipriani (Skoda Fabia, +1’502); settimi Miele-Mometti (Ds3, +2’18”); ottavi Bruccolieri-Longo (Polo Gti, +3’46”); noni Pedro-Baldaccini (Hyundai I20, +5’02”); decimi De Santis-Marino (Peugeot 207, +5’12”), primi tra i salentini.

Nelle altre classi, vittoria per De Rosa-Anastasia in S1600, primi anche tra le due ruote motrici; di Liguori-Navarra in N3, vincitori anche in Under 25; di Recchiuti-Lazzarini in R2C; di Massa-D’Alessandri in R2B; di Garzia-De Mitri in N2; dei fratelli Mele in RS2.0. Su 70 equipaggi alla partenza, in 47 hanno tagliati il traguardo.

La terza edizione del Rally Storico è stata vinta da Mauro Lombardo e Rosario Merendino su Porsche 911 Rs Gruppo 4, che hanno preceduto Marco De Marco e Eros Di Prima e Natale Mirabile e Angelo Di Salvo.

Il prossimo appuntamento col Campionato Italiano Wrc è per il 12 e 13 giugno col Rally di Alba a Cuneo.

(foto: L’equipaggio vincitore Pedersoli-Tomasi, ph. Acisport)