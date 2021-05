VOLLEY B/m – Casarano implacabile: dominato Molfetta anche sul suo campo ed è semifinale playoff

Obiettivo centrato a mani basse per la Leo Shoes Volley Casarano che, a Molfetta, vince anche la gara di ritorno dei quarti di finale playoff, e accede in semifinale.

I pericoli paventati alla vigilia di un possibile calo di concentrazione e di un fisiologico appagamento dopo la buona prestazione del match di andata sono stati sventati da capitan Muscarà e compagni che anche in terra barese hanno dominato la contesa non lasciando per strada nemmeno un set.

Anche nella sfida di ritorno la formazione allenata da mister Castellaneta, nonostante gli sforzi profusi e la buona volontà messa in campo, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di un avversario sempre concentrato e con un Paoletti nuovamente in versione monstre.

Il primo set ha visto una partenza lanciata degli ospiti che nei primi scambi hanno accumulato un discreto vantaggio che con intelligenza hanno amministrato nel corso del parziale chiuso in proprio favore con il punteggio di 25-18.

Nel secondo set, che entrambe le contendenti sapevano essere decisivo, gli sforzi della squadra di casa hanno raggiunto il loro apice ma, anche questa volta, con esito vano perché a spuntarla sono stati i ragazzi di mister Licchelli che hanno così raddoppiato il vantaggio (27-25) e staccato ufficialmente il pass per il turno successivo.

Con il discorso qualificazione ormai chiuso, il terzo set è stato giocato senza verve agonistica: la Leo Shoes Casarano lo ha fatto proprio con il punteggio di 25-18 che ha mandato in archivio questa sfida con un rotondo 3-0 per i rossoazzurri. In semifinale, ci sarà lo scontro fratricida col Leverano.