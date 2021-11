LECCE – Primavera, a caccia ai tre punti contro la Spal: il programma della nona giornata

Smaltita la pausa, alle viste c’è ancora una gara casalinga per il Lecce Primavera che, alle ore 12, al Via del Mare, se la vedrà con la Spal. In classifica, gli emiliani hanno tre punti in più dei giallorossi. I ragazzi di mister Vito Grieco sono a caccia della vittoria che manca dalla trasferta di Verona del 18 settembre, quindi oltre due mesi fa.

Questo il quadro della nona giornata:

Risultati: Atalanta-Cagliari 1-0 (ven.), Milan-Juventus 3-1 (ven.), Genoa-Sampdoria 2-4 (ieri), Sassuolo-Inter 1-0 (ieri), Empoli-Fiorentin 2-0 (ieri); Torino-Napoli (ore 10.45), Lecce-Spal (ore 12); Pescara-Torino (domani ore 13), Roma-Bologna (domani ore 15).

Classifica provvisoria: Roma 20 – Empoli e Fiorentina 16 – Juventus 15 – Torino 14 – Napoli, Sampdoria e Genoa 13 – Inter e Cagliari 12 – Spal e Atalanta 11 – Verona e Sassuolo 10 – Lecce e Milan 8 – Bologna 7 – Pescara 4.