TERZA CATEGORIA/LECCE – Il Giudice sportivo della 4ª, il programma e gli arbitri della 5ª giornata

Dopo le gare della quarta giornata in Terza Categoria Lecce, sono stati squalificati, per due turni, Erduan Saljaj (Nuova Neretina) e Davide Urso (Tricase); per un turno, Simone Chiarello (Corsano) e Michael Centonze (S. Guagnano).

Queste le gare in programma domani per la quinta giornata:

DELEGAZIONE LECCE (dom. ore 14.30): GC Muro-Nuova Neretina (Romano di Lecce), Gioventù Granata-Pro San Cataldo Lecce (lun. ore 19 a Galatone, Romano di Lecce), Polis Bagnolo-Castrignano (Pellegrino di Lecce), Pol. Sogliano-Soccer Guagnano (a Collepasso, Specchia di Casarano), Tricase-Carmiano Magliano (Petracca di Lecce), Virtus Morciano-Corsano (Codazzo di Lecce). Riposa KP Gallipoli.

CLASSIFICA: Tricase 12 – P. Bagnolo 10 – GC Muro 8 – KP Gallipoli 7 – S. Guagnano (-1 gara), P. Sogliano e Castrignano 6 – Corsano 5 – Pro San Cataldo 3 – Carmiano Magliano e N. Neretina 1 – G. Granata (-1 gara) e V. Morciano 0.