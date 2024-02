GIOVANILI – Milan superato ai supplementari, è della Juventus il 20° Trofeo Caroli Hotels U14

La Juventus batte il Milan e si aggiudica la 20esima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14, svoltosi 19 campi della provincia di Lecce, organizzato, come sempre, da Asd Capo di Leuca e Caroli Hotels. In gioco, quest’anno, venti squadre (tra cui una rappresentativa giapponese) suddivise in dieci gruppi.

La finale si è disputata al “Capozza” di Casarano ieri pomeriggio ed è terminata 2-1 per i baby bianconeri, dopo i tempi supplementari, con reti di Kateete per il Milan, pareggio di Balbo per la Juve e gol vittoria di Mosso all’extra time. Per la Juve si tratta della terza vittoria nel trofeo.

La finale sarà trasmessa in differita su Sportitalia giovedì 15 febbraio alle 21. Sotto, la gara integrale ripresa dal canale Youtube LGI Sport Web Channel.