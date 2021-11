LECCE – Primavera, i convocati per l’anticipo di campionato a Napoli

Domani alle ore 15 scenderà in campo il Lecce Primavera nell’anticipo della decima giornata di campionato. I ragazzi di Vito Grieco saranno di scena allo stadio comunale “Arena” di Cercola contro il Napoli, vicecapolista del girone con 16 punti (insieme a Fiorentina e Empoli). Una gara senza dubbio insidiosa per i baby giallorossi, che non stanno vivendo un buon momento, tra infortuni e risultati che arrivano col contagocce.

Di seguito i convocati per il match in terra partenopea:

PORTIERI: Borbei, Bufano

DIFENSORI: Hasic, Pascalau, Dreier, Russo, Nizet, Scialanga, Lemmens

CENTROCAMPISTI: Vulturar, Macrì, Torok, Gonzalez, Lippo, Salomaa, Mommo, Daka, Oltremarini

ATTACCANTI: Back, Burnete, Carrozzo, Coqu

Indisponibili gli infortunati Blonde, Ciucci, Luperto, Martì, Milli, Piazza.

—

Giornata 10: Napoli-Lecce (ven. ore 15), Bologna-Atalanta, Verona-Torino, Juventus-Roma, Spal-Sassuolo, Inter-Pescara, Sampdoria-Empoli, Cagliari-Milan, Fiorentina-Genoa.

Classifica: Roma 23 – EMpoli, Fiorentina e Napoli 16 – Juventus 15 – Torino e Spal 14 – Sampdoria, Genoa e Verona 13 – Inter e Cagliari 12 – Atalanta 11 – Sassuolo 10 – Lecce e Milan 8 – Bologna 7 – Pescara 4.